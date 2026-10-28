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GF Vip, Piera Meloni confessa: «Alessandro Roncaccia mi piaceva già prima di entrare»

Annalisa Accardo 1 min di lettura
GF Vip, Piera Meloni confessa: «Alessandro Roncaccia mi piaceva già prima di entrare»

Dopo la rottura con Gian Marco Ciaccia, la content creator si lascia andare a nuove confidenze con Giulia Provvedi

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La storia tra Piera Meloni e Alessandro Roncaccia continua a far discutere dentro e fuori la Casa del Grande Fratello Vip 9. Dopo il confronto definitivo con l’ex fidanzato Gian Marco Ciaccia, avvenuto alcune settimane fa, la content creator sembra intenzionata a vivere il nuovo rapporto senza più nascondere i propri sentimenti.

A riaccendere l’attenzione sulla coppia sono state le ultime confidenze di Piera Meloni a Giulia Provvedi. Parlando con la cantante, la concorrente ha ammesso che l’interesse per Alessandro Roncaccia era nato ancora prima del suo ingresso nel reality.

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L’attrazione prima dell’ingresso nella Casa

«Io già lo sapevo che mi piaceva. Anche prima di entrare io lo sapevo. Infatti io dentro di me dicevo: ecco! Il problema è che entri qua con… Prima di entrare qua io perlomeno ho detto: ma sì, ma figurati, ma sarà gestibilissima come situazione, cioè alla fine… Mi sono proprio sbagliata».

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Un’ammissione che sembra confermare quanto sostenuto in precedenza dall’ex fidanzato Gian Marco Ciaccia, secondo il quale la giovane nutriva già un interesse per Roncaccia prima di partecipare al programma.

Cosa l’ha conquistata di Alessandro Roncaccia

Nel corso della conversazione, Piera Meloni ha spiegato anche quali caratteristiche del concorrente l’abbiano colpita maggiormente: non soltanto l’attrazione, ma soprattutto il suo carattere e la sua preparazione culturale. «Anche perché prima di entrare comunque ti suscita qualcosa. Ha valore, è buono. Poi è intelligente. È acculturato. Quando un uomo è acculturato, impazzisco!».

Parole che aggiungono un nuovo tassello a una relazione destinata a restare al centro delle dinamiche del reality, mentre il pubblico segue l’evoluzione del legame tra i due concorrenti.

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