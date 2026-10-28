GF Vip, Varsi e Megan Ria sempre più vicini: la svolta dopo le notti trascorse in suite

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Al Grande Fratello Vip cresce la curiosità intorno al rapporto tra Alessandro Varsi e Megan Ria. Dopo aver vinto una sfida che ha permesso loro di trascorrere alcune notti nella suite della Casa, i due concorrenti sembrano aver sviluppato una complicità sempre più evidente.

Un avvicinamento che non è passato inosservato agli altri inquilini, tanto da alimentare interrogativi sulla possibile nascita di un interesse sentimentale.

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Jonathan Kashanian mette alle strette i due concorrenti

A cercare di fare chiarezza è stato Jonathan Kashanian, che durante una conversazione serale in piscina ha deciso di affrontare direttamente l'argomento. «Dovete dirmi qualcosa?», ha chiesto ai due, rivolgendo poi un commento sospettoso a Varsi: «Lui è sospetto».

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Il concorrente ha però respinto ogni insinuazione: «Se c'era qualcosa da dirti, te lo dicevo».

Quando Megan Ria si è allontanata, Varsi ha voluto capire il motivo di tanta curiosità. «Perché hai fatto quella domanda?», ha chiesto a Jonathan, che ha risposto senza esitazioni: «Perché tutti se lo stanno chiedendo».

Varsi chiarisce: «Megan è una bella persona»

Di fronte alle insistenze, Varsi ha cercato di ridimensionare le supposizioni: «Vi state facendo dei film». Il concorrente ha comunque ammesso che l'esperienza nella suite gli ha permesso di conoscere meglio Megan Ria. Le lunghe conversazioni e le confidenze reciproche hanno fatto emergere affinità che inizialmente non aveva immaginato. «Megan è una bella persona», ha dichiarato, aggiungendo: «Siamo più simili di quanto pensassi».

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Semplice amicizia o qualcosa di più?

Le parole di Varsi sembrano escludere, almeno per il momento, una relazione sentimentale. Resta però evidente che la permanenza nella suite ha contribuito a rafforzare il legame tra i due concorrenti.

E mentre Jonathan Kashanian continua a osservare con curiosità la loro intesa, nella Casa del Grande Fratello Vip resta aperta una domanda: si tratta soltanto di una bella amicizia oppure la complicità tra Varsi e Megan potrebbe trasformarsi in qualcosa di più?