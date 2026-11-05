GF Vip, furiosa lite tra Carmen Di Pietro e Giancarlo Danto: «Sei il cagnolino di Valeria Marini»

Le nomination accendono gli animi nella Casa. Tra accuse, vecchi rancori e rapporti messi in discussione, la tensione sale alle stelle e coinvolge anche Valeria Marini

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Le nomination accendono nuovamente gli animi nella Casa del Grande Fratello Vip. Questa volta al centro dello scontro ci sono Carmen Di Pietro e Giancarlo Danto, con Valeria Marini coinvolta nelle accuse lanciate durante un confronto particolarmente acceso.

La nomination scatena lo scontro

Carmen Di Pietro non ha gradito la scelta di Giancarlo Danto di nominarla. Il loro rapporto, già complicato dall’inizio del programma, è precipitato durante una discussione in salotto. La showgirl ha accusato il concorrente di essere troppo vicino a Valeria Marini, usando parole durissime.

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«Io affronto tutto a testa alta. Mi scivola addosso, uno che fa il porta borse di Valeria Marini, ma posso pensare a quello che dici? Non è per denigrare il lavoro, è per far capire che non mi interessa. Tu hai paura di Valeria, sei il cagnolino di Valeria, cresci Danto. Lei parla sempre male di te».

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Danto ha reagito contestando a Carmen Di Pietro di alimentare continuamente tensioni e contrasti tra i concorrenti. La discussione si è fatta ancora più accesa quando lei ha ribadito che, a suo dire, Valeria Marini avrebbe parlato male di lui in passato.

La reazione di Danto e l’intervento di Valeria Marini

Visibilmente irritato per essere stato definito «cagnolino», Giancarlo Danto si è alzato bruscamente, urtando il tavolino. Valeria Marini è quindi intervenuta per difendere il rapporto che ha costruito con il personal trainer e respingere le accuse.

«Le rode perché l’hai nominata, io non parlo male di te Giancarlo perché ti voglio bene. Io ho già scelto le mie persone, che mi vogliono bene e ci aiutiamo se serve. Io sono felice di aver fatto questa esperienza con te, è un piacere starti vicino».

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Marina La Rosa prova a riportare la calma

Anche Marina La Rosa è intervenuta nel confronto, mostrando comprensione per la posizione di Carmen Di Pietro, della quale ha apprezzato la schiettezza. Ha poi tentato di favorire un chiarimento, spiegando che Carmen si aspettava delle scuse da Danto non soltanto per la nomination, ma anche per essere stata definita falsa.

Il confronto ha lasciato emergere ancora una volta quanto le nomination possano incidere sugli equilibri della Casa, trasformando rapporti e alleanze in nuovi motivi di scontro.