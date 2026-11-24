Durante la semifinale del reality, la coreografa esprime le proprie perplessità sulla vicinanza tra il marito e Marina La Rosa

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La semifinale del Grande Fratello Vip si trasforma in un confronto a distanza tra Veronica Peparini e Andreas Muller. Nella puntata di lunedì 23 novembre, la coreografa interviene telefonicamente per chiarire la sua posizione sulla vicinanza tra il marito e Marina La Rosa. A movimentare il dibattito è anche Selvaggia Lucarelli, che non risparmia critiche ai due concorrenti.

Marina La Rosa difende l’amicizia con Andreas

L’ex gieffina respinge le insinuazioni sulla natura del rapporto con il ballerino, sottolineando come ancora oggi un’amicizia tra un uomo e una donna possa essere fraintesa. «Non è nulla di ciò che si è potuto pensare. Mi dispiace per Veronica».

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La vicenda ha riportato alla memoria di Marina La Rosa anche le etichette ricevute durante la sua prima partecipazione al reality: «Vent’anni fa mi chiamavano gatta morta. Per quanto la mente abbia elaborato, il corpo ricorda. In quel momento ho vissuto un tornare indietro».

Andreas si assume le proprie responsabilità

A spiegare le ragioni di quella complicità è lo stesso Andreas Muller, che racconta di aver trovato nella coinquilina un punto di riferimento durante la permanenza nella Casa. Il ballerino riconosce, tuttavia, che alcuni suoi atteggiamenti hanno contribuito ad alimentare le polemiche. «Devo prendermi la responsabilità di tante clip. Ho il peso addosso di averla trascinata in una situazione che l’ha messa in luce per quella che non è».

L’affondo di Selvaggia Lucarelli

Di tutt’altro avviso Selvaggia Lucarelli, che parla di «un’amicizia morbosa». L’opinionista richiama alcuni gesti di particolare confidenza, tra abbracci, complimenti e un bacio sul collo, invitando il ballerino a considerare il punto di vista della moglie. Duro anche il giudizio su Marina: «Marina è una grande giocatrice e manipolatrice». Più indulgente Cesara Buonamici, secondo cui il contesto della convivenza forzata può spiegare certi comportamenti.

La telefonata di Veronica Peparini al marito

La coreografa cerca di ridimensionare il caso, chiarendo di non avere rancore nei confronti di nessuno e di non aver desiderato tutta questa esposizione mediatica. «Non è il mio programma, non volevo questa luce su di me».

Non mancano le parole d’affetto per il marito: «Mi manchi, ho detto di essere gelosa, però questo non vuol dire nulla. Voglio che tu viva bene quest’esperienza». Veronica Peparini ammette, però, di essere rimasta spiazzata da alcuni suoi atteggiamenti: «In alcuni momenti non ti ho riconosciuto, però penso sia il programma». Infine, l’auspicio che quanto accaduto nella Casa non abbia ripercussioni sulla vita di coppia: «Le dinamiche del GF spero che rimangano dentro il GF, o almeno lo spero».