Confronti accesi, tensioni e momenti di commozione hanno animato la penultima puntata del reality, in attesa del gran finale.

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Quattro donne già in finale e un ultimo posto ancora da assegnare. La semifinale del Grande Fratello Vip, trasmessa lunedì 23 novembre 2026 su Canale 5, ha ridisegnato gli equilibri del reality condotto da Ilary Blasi, affiancata da Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. A lasciare il programma sono stati Alessandro Varsi e Piera Meloni, mentre Federica Morello ha ottenuto il pass per la finalissima.

Il ritorno di Alessandra Mussolini

Ad aprire la serata è stata Alessandra Mussolini, vincitrice della precedente edizione, tornata nella Casa con tre piume nere destinate alle concorrenti già qualificate. L’ex gieffina ha invece manifestato il proprio apprezzamento per il legame nato tra Piera Meloni e Alessandro Roncaccia.

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La telefonata di Veronica Peparini

Spazio anche al rapporto tra Andreas Müller e Marina La Rosa, al centro di un chiarimento dopo le perplessità espresse da Veronica Peparini. La finalista ha manifestato il proprio disappunto per il mancato sostegno del ballerino, che si è scusato ribadendo il valore della loro amicizia. La moglie di Andreas è intervenuta telefonicamente per affrontare la questione.

Federica Morello nel mirino delle coinquiline

Il clima si è acceso quando sono emerse le divergenze tra Federica Morello e le altre concorrenti. Alla ragazza è stato contestato un atteggiamento ritenuto vittimistico. Federica ha replicato soprattutto a Marina La Rosa, mentre Guendalina Tavassi ha espresso il rammarico per un rapporto mai realmente decollato. Dallo studio Moreno Morello ha difeso Federica, sottolineando le responsabilità del gruppo nella sua emarginazione.

Gelosie e doppia eliminazione

Anche Megan Ria ha avuto da ridire sulle attenzioni riservate a Federica da Alessandro Varsi, mentre Piera Meloni ha manifestato gelosia nei confronti di Alessandro Roncaccia. Il primo televoto della serata ha poi sancito l’uscita di Varsi, in nomination con Federica e Piera.

Le successive nomination palesi hanno portato a un televoto lampo tra Federica Morello, Piera Meloni e Andreas Müller. A farne le spese è stata Piera, che ha commentato la propria uscita sottolineando il valore dei rapporti costruiti: «Mi porto Alessandro, gli amici e una consapevolezza diversa nella mia vita».

Federica in finale, ultimo televoto tra Roncaccia e Müller

La serata ha riservato un’altra svolta: Federica Morello ha superato il confronto al televoto con Alessandro Roncaccia, raggiungendo Marina La Rosa, Guendalina Tavassi e Giulia Provvedi. A contendersi l’ultimo posto saranno dunque Roncaccia e Andreas Müller. Il verdetto arriverà all’inizio della finalissima, prevista per lunedì 30 novembre: soltanto il più votato potrà concorrere per la vittoria.