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Conto alla rovescia per la finalissima del Grande Fratello Vip. Lunedì 30 novembre, in prima serata su Canale 5, Ilary Blasi condurrà l’ultimo appuntamento con il reality show, affiancata dalle opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. Prima della proclamazione del vincitore, ci sarà ancora un verdetto da emettere e, stando alle indiscrezioni, spazio anche per una reunion familiare.

Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, sorpresa per Guendalina

Tra le anticipazioni più interessanti della finalissima c’è quella diffusa da Deianira Marzano. Secondo l’esperta di gossip, nel corso della puntata dovrebbero intervenire Edoardo Tavassi e la fidanzata Micol Incorvaia per fare una sorpresa a Guendalina Tavassi.

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Per la coppia sarebbe un ritorno nel reality che ha fatto da cornice alla nascita della loro storia d’amore. I due, infatti, si sono conosciuti durante la settima edizione del GF Vip.

Roncaccia e Müller si giocano l’ultimo posto

Dopo le eliminazioni di Alessandro Varsi e Piera Meloni nella semifinale del 23 novembre, Federica Morello ha conquistato il quarto posto nella rosa dei finalisti, raggiungendo Marina La Rosa, Guendalina Tavassi e Giulia Provvedi.

A contendersi l’ultimo pass per la finale sono Alessandro Roncaccia e Andreas Müller. Il pubblico dovrà scegliere chi dei due potrà restare in gara per il titolo. Il verdetto del televoto rappresenterà il primo snodo decisivo dell’ultima puntata.

La corsa alla vittoria

A tenere banco negli ultimi giorni sono anche gli equilibri tra i concorrenti. L’accesso in finale di Federica ha suscitato reazioni contrastanti nella Casa, dove le divergenze con Guendalina e Marina hanno segnato parte della convivenza. Con le nomination ormai alle spalle, sarà il pubblico a stabilire chi succederà ad Alessandra Mussolini, vincitrice della precedente edizione.