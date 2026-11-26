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Il ritorno alla quotidianità dopo il Grande Fratello Vip ha riservato a Piera Meloni anche un’amara scoperta. Eliminata durante la semifinale di lunedì 23 novembre, l’ex concorrente, tornata in possesso del proprio cellulare, ha potuto leggere i commenti sulle vicende che l’hanno vista protagonista nella Casa. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il 25 novembre, ha affidato a una storia Instagram una riflessione sugli attacchi ricevuti.

Piera Meloni e gli attacchi dopo il GF Vip

La concorrente ha lasciato il reality condotto da Ilary Blasi dopo aver perso il televoto flash contro Federica Morello e Andreas Müller. A far discutere durante il suo percorso era stata soprattutto la decisione di interrompere la relazione con Gian Marco Ciaccia, mentre nella Casa era nato un legame con Alessandro Roncaccia.

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«Appena uscita dalla casa del Grande Fratello, mi sono ritrovata travolta da un’ondata di amore ma anche di odio e giudizi gratuiti. La mia presunta “colpa”? Aver smesso di amare e aver scelto di chiudere una relazione, cercando di farlo nel modo più rispettoso possibile davanti a milioni di persone».

Gli insulti rivolti anche alla madre

Nel suo messaggio, Piera Meloni racconta che le offese avrebbero coinvolto anche la sua famiglia: «Mentre affrontavo tutto questo lontana da ciò che accadeva fuori, e senza la possibilità di potermi difendere, alcuni si sono sentiti in diritto di offendermi e umiliarmi pesantemente, toccando persino con offese e insulti mia madre».

L’appello contro la violenza verbale

L’ex gieffina ha quindi richiamato l’attenzione sulla distinzione tra diritto di critica e aggressione verbale. «Le parole possono diventare armi, e quando vengono usate per umiliare e tentare di distruggere una persona, non sono più semplici opinioni».

Un appello al rispetto delle scelte individuali, anche quando non le si condivide: «Perché nessuna donna dovrebbe sentirsi in dovere di giustificare ogni scelta per meritare di essere trattata con dignità». La riflessione si chiude con un invito a prestare attenzione al linguaggio utilizzato quando si parla delle donne, anche sui social.