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La finale del Grande Fratello Vip si avvicina e per Alessandro Roncaccia è già tempo di pensare alla vita lontano dalle telecamere. A preoccupare il concorrente non è soltanto la fine del reality, ma soprattutto la prospettiva di separarsi da Piera Meloni, con la quale ha instaurato un legame importante durante la permanenza nella Casa.

Le paure di Alessandro a pochi giorni dalla finale

Nel corso di una conversazione con Giulia Provvedi, il gieffino ha confessato i suoi timori per il ritorno alla quotidianità. Dopo due mesi e mezzo trascorsi in compagnia degli altri concorrenti, l’idea di ritrovarsi da solo e di dover fare i conti con il silenzio della propria abitazione lo inquieta.

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A pesare maggiormente, però, è la prospettiva di non avere più Piera Meloni al suo fianco ogni giorno. Alessandro Roncaccia ha ammesso di fare fatica a immaginare la propria quotidianità lontano da lei.

Giulia Provvedi rassicura il concorrente

A raccogliere le confidenze di Alessandro è stata Giulia Provvedi, che ha cercato di incoraggiarlo. La concorrente gli ha ricordato che la conclusione del programma non implica necessariamente la fine dei rapporti costruiti all’interno della Casa.

Secondo Giulia, anche una relazione a distanza può funzionare: non è necessario avere già tutte le risposte, perché saranno il tempo e le esperienze condivise a suggerire ai due come organizzarsi. Il senso del suo consiglio è chiaro: se c’è l’amore, la quadra si trova.

Per Alessandro e Piera, dunque, la vera sfida potrebbe iniziare proprio dopo la finale, quando avranno la possibilità di conoscersi al di fuori delle dinamiche del reality e di capire quale futuro dare al loro rapporto.