L’ex gieffino trasforma il suo addio alla Casa in musica, tra riflessioni personali e riferimenti al reality

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Dalla Casa del Grande Fratello Vip alla musica. Alex Belli ha annunciato sui social l’uscita di “Oblio”, il suo nuovo singolo, disponibile da venerdì 27 novembre su tutte le piattaforme digitali. Un progetto che nasce dall’esperienza vissuta nel reality e che riprende uno degli episodi più discussi della sua permanenza nella Casa: la scelta di isolarsi dagli altri concorrenti in piscina.

L’annuncio di Alex Belli sui social

A raccontare la genesi del brano è stato lo stesso attore attraverso un post su Instagram: «Ho vissuto, provocato, creato, sperimentato. Ho trasformato un gioco televisivo nel mio personale laboratorio artistico, tra realtà, finzione, amore e contraddizioni».

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L’ex gieffino aveva già anticipato nelle Storie alcuni passaggi della canzone, tra cui il verso «Ciao fratello grande, me ne vado via». Un gioco di parole che richiama il nome del programma e suggerisce un congedo dalla sua avventura televisiva.

Il significato di “Oblio” e il legame con il GF Vip

Il titolo rimanda alla decisione di Belli di prendere le distanze dalle dinamiche della convivenza, dopo settimane di confronti e tensioni. Nel brano, quell’episodio diventa lo spunto per raccontare il bisogno di ritrovare sé stessi e di lasciarsi alle spalle un’esperienza nella quale non ci si riconosce più.

Il progetto coinvolge anche “Ibridopuro”, l’avatar giovane dell’attore. «La vera libertà non è essere ricordati da tutti, ma scegliere cosa lasciare nell’oblio», ha spiegato Belli nel post di presentazione.

Quando esce il nuovo singolo

Interpretato da Alex Belli e scritto da Michele Burgay, “Oblio” è prodotto dall’etichetta Deltanove Srl. L’appuntamento è fissato per il 27 novembre. A sintetizzare il passaggio dalla televisione alla musica è lo stesso attore: «Il gioco finisce. L’arte continua».