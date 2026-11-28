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Si avvicina la conclusione del Grande Fratello Vip e nella Casa più spiata d’Italia la tensione sembra essere sempre più difficile da gestire. Nelle ultime ore, a finire al centro dell’attenzione è stato Andreas Muller, protagonista di un acceso sfogo contro gli autori del reality dopo uno scherzo degenerato e una discussione sulle regole imposte dalla produzione.

Lo scherzo di Giulia Provvedi e la richiesta di squalifica

Tutto è iniziato quando il ballerino ha deciso di nascondere alcuni oggetti appartenenti a Guendalina, Marina La Rosa e Giulia Provvedi. Quest’ultima, per ricambiare il dispetto, ha svuotato l’armadio del coinquilino, gettando i suoi vestiti sul pavimento.

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Quello che inizialmente sembrava un innocuo scherzo si è trasformato in una serie di ripicche, culminate quando Giulia ha versato dell’olio d’oliva all’interno dell’armadio di Andreas.

Il ballerino, visibilmente contrariato, ha perso la pazienza e si è diretto in giardino, arrivando addirittura a invocare la propria squalifica dal programma.

«Come la volete la mia squalifica, con il microfono acceso o senza?», ha urlato rivolgendosi agli autori. La regia è prontamente intervenuta, interrompendo l’audio del concorrente e cambiando inquadratura.

A riportare la calma sono state alcune coinquiline, mentre Giulia Provvedi ha successivamente chiesto scusa al ballerino, ammettendo di non aver previsto una reazione così forte.

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Andreas Muller contro gli autori: il retroscena sulla felpa

Nelle ore successive, durante una conversazione con Marina La Rosa e Giulia Provvedi, Andreas è tornato a manifestare il proprio malcontento nei confronti della produzione del reality, raccontando un episodio risalente al suo ingresso nella Casa.

Il ballerino ha rivelato che, durante il controllo dei bagagli, gli autori non gli avrebbero consentito di portare con sé una felpa contenente messaggi contro la violenza e l’omofobia.

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«Pensate che fra le cose che mi hanno bloccato c’è una felpa che metto da anni e che piace a tutti. È tutta nera, a girocollo, davanti c’è scritto JUST LOVE e dietro NO HOMOPHOBIA, NO VIOLENCE e tutta questa roba», ha raccontato.

«La censura non la sopporto»

Durante il racconto, un rumore proveniente dalla regia è stato interpretato dal concorrente come un invito a interrompere la conversazione. A quel punto, Andreas Muller ha manifestato tutta la sua insofferenza.

«Ho detto JUST LOVE, ragazzi. Resto scioccato, resto scioccato. La censura non la sopporto. Me ne devo andare, me ne vado a fare una doccia. Ma dimmi te se è normale! Questo è normale? Dimmi se sono pazzo io. Sono pazzo io? No alla violenza, no all’omofobia… Vai!».

A pochi passi dalla finale del Grande Fratello Vip, il ballerino sembra dunque mal sopportare alcune delle restrizioni previste dal programma. Resta da capire se la produzione interverrà sulla vicenda e chiarirà le ragioni del mancato ingresso della felpa nella Casa.