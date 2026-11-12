Grande Fratello Vip, Andreas Muller senza freni contro Roncaccia e Varsi: «Fanno certe figuracce»

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Non si placano le tensioni nella Casa del Grande Fratello Vip. Andreas Muller torna a criticare alcuni compagni d’avventura e questa volta punta il dito contro Alessandro Roncaccia e Alessandro Varsi. Il ballerino, secondo quanto riportato dalla pagina social Il Gossip Italia, avrebbe espresso un giudizio severo sui loro atteggiamenti, confrontandoli con il proprio modo di comportarsi alla stessa età.

La nuova stoccata di Andreas Muller

A far discutere è soprattutto una frase attribuita al concorrente, che non avrebbe nascosto la propria disapprovazione per alcuni comportamenti dei due giovani.

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«Io a 25 anni non ero come loro. Fanno di quelle figuracce, mamma mia»

Parole che, se confermate nel loro contesto integrale, segnano un’ulteriore presa di distanza di Andreas Muller dalle dinamiche che coinvolgono Roncaccia e Varsi, spesso protagonisti di flirt e discussioni nella Casa.

Lo scontro di ieri con Piera Meloni e Roncaccia

La nuova critica arriva all’indomani di un altro acceso confronto. In quell’occasione Piera Meloni aveva definito «portinaie» le persone troppo attente a ciò che fanno gli altri concorrenti. Andreas Muller aveva replicato con toni duri, rivendicando il proprio disinteresse per la vita privata dei coinquilini.

«A me qua interessa solamente di me stesso. Quello che voi fate in camera da letto, quello che fate in bagno, quello che fate sotto le coperte, di quello che fate non me ne frega un ca**o».

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Il riferimento, nella ricostruzione riportata ieri dal nostro giornale, riguardava anche il rapporto tra Piera Meloni e Alessandro Roncaccia. Il nuovo commento su Roncaccia e Varsi si inserisce dunque in un clima di attriti già evidente, anche se non è possibile stabilire dal solo post social se le due uscite siano direttamente collegate.

Nella Casa cresce la tensione

Tra rapporti sentimentali, incomprensioni e prese di posizione sempre più nette, la convivenza al Grande Fratello Vip continua a offrire occasioni di scontro. Resta da vedere se Alessandro Roncaccia e Alessandro Varsi risponderanno alle parole attribuite ad Andreas Muller o se la polemica si esaurirà senza un nuovo confronto.