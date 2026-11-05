Grande Fratello Vip, Valeria Marini esplode contro Andreas Muller: «Manipolato da Marina, mi hai deluso»

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Una parola, «ipocrita», è bastata ad accendere la tensione nella Casa del Grande Fratello Vip. Valeria Marini non ha nascosto la propria amarezza per le accuse rivoltele da Andreas Muller durante le nomination e ha deciso di confidarsi con Alex Belli, uno dei suoi principali alleati nel reality.

Lo sfogo dopo le nomination

Il rapporto tra Valeria Marini e Andreas Muller sembra essersi incrinato. La showgirl, già al centro di diverse discussioni con gli altri concorrenti, ha raccontato a Alex Belli di essere rimasta particolarmente ferita dal giudizio del ballerino, che l’ha definita ipocrita e insopportabile.

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«Non parlerà mai con me, lui è manipolato, è una strategia di Marina come hanno detto Selvaggia e Cesara, loro sono lobotomizzati. Le coreografie con lui non le ho fatte, sono sempre gentile, lo difendo sempre. Mi ha detto che sono ipocrita e insopportabile, ma come prima dicevi che sono una bella persona? Ma chi ti vuole come coreografo, io ho chiesto Megan che è molto più brava», ha dichiarato la showgirl.

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Valeria Marini ha poi aggiunto: «Io chiarisco perché tutto voglio fuorché offendere una persona. Io vengo a dirti se vuoi parliamo, poi non solo non vieni a parlare ma neppure rispondi al saluto… Stai facendo così perché sei in nomination anche tu».

Il consiglio di Alex Belli e la replica di Valeria

Ascoltato lo sfogo, Alex Belli ha suggerito all’amica di affrontare direttamente Andreas Muller per chiarire le ragioni del contrasto. Una proposta che non ha convinto Valeria Marini, persuasa che dietro l’atteggiamento del ballerino ci sia una strategia di gioco.

«È tutto strategico, ma conta di più dire che non ti sto più simpatica perché ci sono tensioni con la sua migliore amica! Lo stanno vedendo tutti. Io con Andreas non ce l’ho, ma mi ha deluso. Posso aver fatto cose che non ti piacciono, ma dimmelo. Ipocrita io? Tutto mi si può dire tranne quello. Io sono la persona più sincera del mondo», ha ribadito.

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Il significato di «ipocrita» al centro del confronto

La conversazione si è conclusa con un gesto curioso: Alex Belli ha preso un dizionario e ha letto alla showgirl la definizione di «ipocrita». L’attore si è detto d’accordo con l’amica, sostenendo che le sue reazioni, anche quando eccessive, sarebbero espressione di spontaneità piuttosto che di falsità.

Resta da capire se Valeria Marini e Andreas Muller riusciranno a chiarirsi o se la frattura finirà per alimentare nuove tensioni nella Casa.