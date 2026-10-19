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GF Vip, Piera e Roncaccia: intimità sotto le coperte, il video scatena il web. La reazione di Gian Marco
Dopo la rottura con Gian Marco Ciaccia, Piera Meloni si avvicina sempre di più ad Alessandro Roncaccia. Le immagini fanno discutere i fan
Nella Casa del Grande Fratello Vip continua a far discutere il rapporto sempre più stretto tra Piera Meloni e Alessandro Roncaccia. Dopo giorni di confidenze, tenerezze ed effusioni, i due concorrenti sembrano intenzionati ad approfondire una conoscenza nata quando Piera era ancora legata sentimentalmente a Gian Marco Ciaccia.
La fine della storia con Gian Marco Ciaccia
Fin dall’inizio, l’intesa tra Piera Meloni e Alessandro Roncaccia è apparsa evidente. Una situazione emotivamente complessa per la concorrente, che ha dovuto fare i conti con i sentimenti per il nuovo coinquilino e con il rapporto ancora in corso con Gian Marco Ciaccia.
Quest’ultimo è entrato nella Casa per ben due volte, nella speranza di trovare un punto d’incontro con la compagna e salvare la loro relazione. Nonostante i confronti e le lacrime, Piera ha infine deciso di chiudere la storia, scegliendo di vivere più liberamente il legame nascente con Roncaccia.
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Il video sotto le coperte divide il web
Negli ultimi giorni i due si sono mostrati sempre più vicini, trascorrendo molto tempo insieme e arrivando anche a condividere lo stesso letto. Fino a quel momento, tuttavia, non erano emersi segnali inequivocabili di un’intimità maggiore.
Nelle ultime ore, però, sui social ha iniziato a circolare un video che ritrae Piera e Alessandro sotto le coperte. Alcuni utenti hanno interpretato determinati movimenti come sospetti, alimentando commenti e polemiche. Le immagini, tuttavia, non consentono di stabilire con certezza che cosa sia accaduto.
Le reazioni sono contrastanti: c’è chi critica la rapidità con cui Piera si sarebbe avvicinata ad Alessandro dopo la rottura con Gian Marco e chi, invece, invita a non trarre conclusioni da un filmato ambiguo.Il gossip e la TV che segui, prima degli altri Scegli TorreSette come fonte preferita su Google. Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.
La reazione dell’ex fidanzato su X
Ad intervenire nella discussione è stato anche Gian Marco Ciaccia. Su X, rispondendo a un commento ironico che lo definiva profetico per aver detto che la sua ex «portava in grembo un Roncaccino», ha replicato con una battuta destinata a far discutere.
«Speriamo che almeno il piccolo nasca con un cervello», ha scritto Gian Marco Ciaccia.
Una risposta sarcastica che aggiunge un nuovo capitolo alla vicenda sentimentale più chiacchierata di questi giorni nella Casa del GF Vip.
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