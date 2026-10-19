GF Vip, terremoto nella Casa: anche Alex Belli minaccia l'addio: «Non è l'edizione che si aspettava»

Dopo giorni di tensioni e malumori, l'attore sarebbe arrivato a chiedere il ritiro in confessionale. Stasera il possibile chiarimento

Dopo Valeria Marini, anche Alex Belli avrebbe chiesto di abbandonare la Casa del Grande Fratello Vip. A lanciare l’indiscrezione è Amedeo Venza, che attraverso una storia Instagram ha rivelato un nuovo retroscena sul reality.

Secondo l’esperto di gossip, l’attore avrebbe manifestato durante la notte, in confessionale, la volontà di lasciare il programma perché l’edizione in corso sarebbe molto diversa da quella che gli era stata prospettata prima del suo ingresso.

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«Ne parleranno stasera in puntata», ha aggiunto Venza, lasciando intendere che la questione potrebbe essere affrontata durante la diretta di lunedì 19 ottobre.

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Lo sfogo di Alex Belli contro gli autori

La presunta richiesta di abbandono non arriverebbe però come un fulmine a ciel sereno. Già nei giorni scorsi, infatti, Alex Belli aveva manifestato apertamente la propria insoddisfazione per le dinamiche del reality.

L’attore si era sfogato con Andreas Muller, lamentando la mancanza di occasioni per mettersi in gioco e tornare protagonista.

«Io te la posso ribaltare questa Casa qui, ma tu mi devi dare gli strumenti per farlo, altrimenti come faccio?», aveva dichiarato, ironizzando sul ruolo che gli sarebbe stato riservato in questa edizione: quello di «badante di Valeria Marini» e «chef di Villa Arzilla».

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Belli aveva inoltre sottolineato l’assenza di intrecci sentimentali e situazioni capaci di accendere il gioco, mostrando tutta la propria frustrazione per un’esperienza lontana dalle aspettative.

Dalla delusione alla richiesta di abbandono

Nelle ore successive il malcontento dell’attore era diventato ancora più evidente. Parlando con alcuni coinquilini, Belli aveva definito l’edizione noiosa, arrivando a prospettare l’uscita dalla Casa.

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Una posizione che sembrerebbe trovare conferma nell’ultima indiscrezione di Amedeo Venza, secondo cui l’attore avrebbe adesso manifestato la volontà di ritirarsi direttamente in confessionale.

Anche Valeria Marini avrebbe chiesto di lasciare il reality

La vicenda si intreccia con quella di Valeria Marini, che, sempre secondo un’indiscrezione diffusa da Venza e riportata questa mattina da TorreSette, avrebbe chiesto di abbandonare il programma perché si sentirebbe ridicolizzata e poco tutelata.

Due situazioni differenti, accomunate però da un crescente malcontento nei confronti dell’esperienza televisiva.

Al momento non ci sono conferme ufficiali sulle presunte richieste di ritiro. La puntata di questa sera potrebbe chiarire se Alex Belli e Valeria Marini siano davvero intenzionati a lasciare il Grande Fratello Vip oppure se la produzione riuscirà a convincerli a proseguire l’avventura.