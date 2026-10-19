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GF Vip, Valeria Marini vuole abbandonare la Casa: lo sfogo nella notte in confessionale
Dopo settimane di malumori, la showgirl torna a manifestare il suo disagio. Amedeo Venza rivela un nuovo retroscena
Nuovo colpo di scena al Grande Fratello Vip, dove Valeria Marini sarebbe sempre più intenzionata ad abbandonare la Casa. Dopo le lamentele delle scorse settimane e i ripetuti momenti di insofferenza, la showgirl avrebbe nuovamente manifestato la volontà di lasciare il reality.
A riportare l’indiscrezione è Amedeo Venza, che attraverso una storia pubblicata su Instagram ha raccontato un nuovo retroscena.
«Valeria Marini vuole lasciare il programma! È una sua volontà espressa questa notte nel confessionale! Si sente ridicolizzata e non tutelata».
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La decisione dopo settimane di malumori
Non si tratterebbe di uno sfogo isolato. Già nelle settimane precedenti Valeria Marini aveva manifestato il proprio disagio, lasciando intendere in più occasioni di non vivere serenamente l’esperienza televisiva.
Secondo quanto riferito da Venza, questa volta avrebbe espresso il malessere direttamente in confessionale, lamentando soprattutto la sensazione di essere ridicolizzata e non adeguatamente tutelata. La notizia, al momento, resta un’indiscrezione e non equivale alla conferma di un ritiro.
Le tensioni durante l’ultima puntata
Durante la puntata di venerdì 16 ottobre, la concorrente aveva mostrato insofferenza per le risate seguite alla caduta con Carmen Di Pietro e per i meme circolati sull’episodio. Aveva inoltre lamentato un clima poco sereno, mentre Ilary Blasi l’aveva invitata a riflettere prima di assumere una decisione definitiva.Il gossip e la TV che segui, prima degli altri Scegli TorreSette come fonte preferita su Google. Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.
Il possibile ripensamento
Un ulteriore retroscena, attribuito ancora ad Amedeo Venza, sostiene che la produzione avrebbe concesso alla showgirl una suite per riposare, convincendola a proseguire la permanenza nella Casa. Anche questa ricostruzione non risulta confermata ufficialmente.
Resta dunque da capire se Valeria Marini deciderà davvero di interrompere l’avventura al Grande Fratello Vip o se sceglierà ancora una volta di restare. Al momento non risulta confermato alcun abbandono ufficiale.
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