GF Vip, la porta rossa si chiude: non ci sarà nessun nuovo ingresso nella Casa

Nessun nuovo concorrente entrerà nella Casa del Grande Fratello Vip. Il reality di Canale 5 dovrebbe proseguire fino alla finale di dicembre con il gruppo già formato, senza ulteriori ingressi destinati a modificare gli equilibri del gioco. A riferirlo è il giornalista Gabriele Parpiglia, che nella sua newsletter ha annunciato un cambio di programma rispetto alle indiscrezioni diffuse a settembre.

Il cambio di programma e le indiscrezioni su Temptation Island

Lo scorso 23 settembre Parpiglia aveva parlato di contatti avviati per ampliare il cast e di possibili eliminazioni accelerate, così da favorire un ricambio dei partecipanti. Ora, invece, la prospettiva sarebbe definitivamente tramontata.

Secondo quanto riportato dal giornalista, la produzione avrebbe deciso di non prevedere nuovi ingressi. Resterebbero così escluse anche due ex protagoniste di Temptation Island che, stando alla sua ricostruzione, erano state prese in considerazione per entrare nel programma. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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Dei 18 concorrenti entrati nelle prime puntate, 15 risultano ancora in gioco. Con la conclusione prevista per metà dicembre, il reality potrebbe dunque puntare sulle relazioni e sulle rivalità già nate all’interno della Casa. Non si può tuttavia escludere la presenza di ospiti per brevi periodi, come accaduto in passato: al momento si tratta soltanto di un’ipotesi.

Gli ascolti dopo dieci puntate

Sul fronte televisivo, il Grande Fratello Vip registra finora una media di circa 1 milione e 777mila spettatori, pari al 16,41% di share. Il dato racconta un andamento complessivamente stabile, pur con oscillazioni tra una puntata e l’altra.

Il 21 settembre il programma ha raggiunto 1 milione e 906mila telespettatori e il 18,3% di share; il 2 ottobre è sceso a 1 milione e 555mila spettatori, con il 13,8%. Nell’appuntamento del 16 ottobre ha invece ottenuto 1 milione e 900mila spettatori e il 16,6% di share.

La sfida delle prossime settimane

Il nodo, adesso, è soprattutto narrativo. Una parte dei concorrenti fatica ancora a ritagliarsi un ruolo centrale e le giornate nella Casa sono spesso scandite da conversazioni, giochi e momenti di ordinaria convivenza, più che da confronti capaci di animare il racconto televisivo.

Senza nuovi ingressi, toccherà quindi agli attuali protagonisti alimentare le dinamiche del programma. Le prossime settimane saranno decisive per capire se il gruppo riuscirà a offrire nuovi spunti al pubblico fino alla proclamazione del vincitore.