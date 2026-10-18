GF Vip, scoppia il gossip nella Casa: Giacomo e Megan sempre più vicini, la rivelazione di Marina La Rosa

Dopo la puntata del Grande Fratello Vip andata in onda venerid 16 ottobre incentrata sul momento di crisi emotiva di Valeria Marini, Alessandro Roncaccia e Piera Meloni hanno espresso il loro malcontento: durante la diretta non sarebbe stato dato spazio alle loro vicende, né sarebbero stati trasmessi i loro confessionali. In seguito i due hanno dormito abbracciati in un letto matrimoniale già condiviso da Megan Ria e Giacomo Gallani. Un gesto che ha subito attirato l’attenzione dei sostenitori della coppia Alessandro-Piera, senza che sia possibile stabilire se fosse legato alla protesta per la scarsa visibilità.

Le allusioni di Marina La Rosa

A far discutere, però, è soprattutto il racconto di Marina La Rosa. Parlando con Guendalina Tavassi e Giulia Provvedi, la concorrente ha riferito alcune confidenze che le avrebbe fatto Giacomo Gallani sul rapporto con Megan Ria. Per spiegarsi ha usato una pinza da cucina e una serie di metafore: «Vedete questa pinza da cucina? Può avere una forma, una consistenza, se io la impugno così cosa ci vedi tu? Parliamo di psicologia, della scuola di Gestalt. Uno può vedere in questa pinza da cucina due persone che si baciano, Alex ci vede una chela di un granchio… Io ci posso vedere altro». Marina ha comunque precisato che tra Megan e Giacomo non ci sarebbe stato alcun bacio. «Ma davvero vi interessa di questa cosa? Perché io lo trovo così noioso», ha aggiunto, mentre Guendalina ha replicato ironicamente: «Sì ci interessa, annoiaci anche a noi, vogliamo annoiarci».

Il linguaggio in codice e la metafora della gelateria