GF Vip, Andreas Muller rivela come è nato l'amore con Veronica Peparini: «È stata lei a fare il primo passo»

Andreas Muller torna a parlare della sua vita privata nella Casa del Grande Fratello Vip. Il ballerino, tra i protagonisti più discussi di questa edizione del reality, si è lasciato andare ad alcune confidenze sulla storia d’amore con Veronica Peparini, l’ex insegnante di Amici diventata sua moglie.

Tra tensioni con gli altri concorrenti e momenti di riflessione, Andreas ha raccontato alcuni particolari inediti della loro relazione, svelando anche chi abbia fatto il primo passo.

Andreas Muller: «Veronica mi disse che ero bello»

Durante una conversazione con Carmen Di Pietro e Marina La Rosa, il ballerino ha ricordato come sia nato il sentimento tra lui e Veronica, sorprendendo le due coinquiline con una rivelazione. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

«È stata Veronica a fare il primo passo, rigorosamente. Mi ha detto “sei bello”, stavamo sul balcone di casa, lascia perdere… è una situazione che non ho mai raccontato, è lunga. Io quando stavo nel programma, le fasce orarie di lezione le facevo con il marito».

Un racconto che riporta agli anni di Amici, quando Muller era allievo del talent show e Veronica Peparini faceva parte del corpo insegnanti.

La confessione al Grande Fratello Vip: «Mi fido solo di lei»

Ma è stato soprattutto nel confessionale che Andreas ha mostrato il suo lato più intimo, parlando del legame profondo che lo unisce alla moglie. «Il primo momento nella mia vita in cui mi sono reso conto che Veronica era una luce molto grande nei miei pensieri, per il mio domani… era un’amica, un’insegnante, una donna che guardavo con ammirazione, stima, rispetto e ovviamente la trovavo una bellissima donna».

Il ballerino ha poi ammesso quanto sia difficile affrontare la lontananza dalla compagna durante la permanenza nella Casa.

«A me mancano le sue parole, non mi ha dato mai modo di sentirmi solo Veronica e in alcuni momenti qua mi ci sento. Mi sono abituato in questi anni lasciarmi andare solo con lei, è come se fossi un po’ diffidente, mi fido solo di lei. Non so perché sia andata così ma sono fortunato».

Un amore che continua anche lontano dalle telecamere

Le parole di Andreas Muller raccontano un rapporto costruito nel tempo, nato dalla stima reciproca e trasformato in una storia d’amore importante. Nonostante le difficoltà della convivenza nella Casa del Grande Fratello Vip, il ballerino sembra trovare proprio nel pensiero di Veronica il suo principale punto di riferimento emotivo.

Sommario narrativo: Nella Casa del reality, il ballerino ripercorre l’inizio della relazione con Veronica Peparini e confessa quanto gli manchi.