GF Vip, tra aerei e vecchie ruggini: il caso Morello-Fratini-Fiordelisi che il reality non racconta

Un aereo sopra la Casa del Grande Fratello Vip riaccende i riflettori sulla frequentazione tra Federica Morello e Giulio Fratini.

Nei giorni scorsi, uno striscione con la scritta «SkuSku e Polpetta ti pensano», inviato dall’imprenditore e dalla sorella della concorrente, ha sorvolato I cieli della Casa più spiata d’Italia. Federica ha riconosciuto subito i nomignoli affettuosi, legati alle due persone che la sostengono fuori dalla Casa. Un gesto che suggerisce come il rapporto con Fratini stia proseguendo nonostante la distanza.

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Il legame con Fratini e il riserbo nella Casa

Morello ha parlato ai coinquilini di un «frequentante», evitando per lungo tempo di identificarlo apertamente. Ha descritto un rapporto ancora agli inizi, senza definirlo una storia d’amore ufficiale. L’attenzione ricevuta nella Casa, comprese le avances di Varsi, non sembra aver modificato il suo atteggiamento prudente. L’aereo rappresenta dunque un nuovo segnale pubblico di vicinanza, ma non equivale a un annuncio ufficiale di fidanzamento.

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La frecciatina di Antonella Fiordelisi e l’ammissione di Federica

La vicenda affonda le radici nei mesi precedenti al reality. Dopo la fine del rapporto con Giulio Fratini, Antonella Fiordelisi aveva pubblicato sui social una frase allusiva su un ex che avrebbe iniziato a frequentare una sua amica. Non aveva indicato i nomi, ma il gossip aveva subito coinvolto Morello e l’imprenditore fiorentino. A settembre, dopo che Guendalina Tavassi aveva riportato la storia nella Casa, Federica ha ammesso di essere la destinataria della frecciata. Ha però respinto l’idea di un’amicizia stretta con Antonella: le due, a suo dire, si erano conosciute durante un impegno professionale e si erano frequentate soltanto in poche occasioni.

«Non siamo amiche»: il racconto della notte a casa di Antonella

Federica ha confermato di aver dormito una notte a casa di Fiordelisi, spiegando però di aver già trovato una sistemazione in albergo e di essere rimasta su richiesta della padrona di casa, che avrebbe voluto il suo aiuto per uno shooting fotografico. La ricostruzione ha suscitato domande tra i concorrenti, ma Morello ha chiarito di non voler trasformare la questione in una dinamica televisiva e di preferire non affrontarla in Confessionale.

La risposta di Fiordelisi: gli screenshot delle chat

Il 10 ottobre Antonella Fiordelisi ha replicato sui social pubblicando schermate di conversazioni WhatsApp, da lei presentate come prova di un rapporto più confidenziale e di una diversa ragione per l’ospitalità. Nei messaggi riportati dalla stampa, l’interlocutrice usa espressioni affettuose e parla delle difficoltà nel trovare un albergo a un prezzo accessibile, prima di accettare la proposta di trascorrere la notte a casa di Antonella. Gli screenshot, nei quali il contatto non risulta identificabile in modo indipendente, non consentono da soli di stabilire quanto fosse profonda l’amicizia; tuttavia, se autentici e attribuibili a Morello, metterebbero in discussione il dettaglio della sistemazione alberghiera già trovata.

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Il retroscena di Parpiglia sulla fine della relazione

Un’ulteriore versione è arrivata dal giornalista Gabriele Parpiglia. Secondo la sua ricostruzione, Fratini avrebbe già chiuso la relazione con Fiordelisi quando è iniziata la frequentazione con Morello. Non ci sarebbe stata, quindi, una sovrapposizione sentimentale né una rottura causata dalla nuova conoscenza. È una ricostruzione giornalistica, non una circostanza verificata autonomamente: rimangono inoltre divergenti le versioni delle due influencer sulla natura del loro precedente rapporto.

L’aereo riporta il gossip al presente

Al di là delle polemiche, il messaggio arrivato dal cielo riporta l’attenzione sul presente. Federica continua a vivere l’esperienza al Grande Fratello Vip, mentre Fratini ha scelto finora di non intervenire direttamente nella disputa pubblica con Fiordelisi. Il gesto affettuoso sembra confermare la volontà di mantenere vivo il legame. Resta da vedere se la concorrente deciderà di raccontarlo più apertamente e se il reality affronterà anche il confronto a distanza con Antonella.