GF Vip, anticipazioni 19 ottobre: la busta nera scuote la Casa, doppio televoto e rischio eliminazione

Questa sera, lunedì 19 ottobre, torna su Canale 5 l’undicesima puntata del Grande Fratello Vip 9, condotto da Ilary Blasi con Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici nel ruolo di opinioniste. Al centro della diretta ci saranno le tensioni tra i concorrenti, due attesi incontri e un doppio televoto che potrebbe cambiare gli equilibri della Casa.

Tensioni nella Casa e il mistero della busta nera

Il clima tra gli inquilini è tutt’altro che sereno. Alcuni concorrenti più esperti accusano i più giovani di esporsi poco e di contribuire scarsamente alle dinamiche del reality. Per mettere alla prova il gruppo, la produzione ha chiesto a ciascuno di indicare chi, a suo giudizio, prende meno posizione.

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Le risposte hanno acceso confronti e discussioni. A rendere ancora più incerta la situazione è una busta nera, presente nella Casa da ieri: il suo contenuto e le eventuali conseguenze saranno svelati soltanto durante la puntata.

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Valeria Marini chiamata al confronto

Dopo le lacrime e la minaccia di lasciare il programma, Valeria Marini sembra aver superato la crisi vissuta nell’ultima diretta. Restano però le critiche di alcuni coinquilini nei confronti dei suoi atteggiamenti. Questa sera la showgirl dovrà confrontarsi apertamente con chi la contesta.

Le sorprese per Carmen Di Pietro e Megan Ria

Spazio anche alle emozioni. Carmen Di Pietro, che ha ricordato con commozione il suo primo amore, mai più incontrato da quarant’anni, avrà l’occasione di rivederlo grazie al programma. Resta la curiosità: riuscirà a riconoscerlo?

Per Megan Ria è invece previsto un abbraccio con la madre Linda. Le due hanno attraversato insieme anni difficili e potranno condividere davanti alle telecamere un momento particolarmente intenso.

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Due televoti e nuovi concorrenti a rischio

La serata riserverà infine una doppia sfida al televoto. Nella votazione settimanale sono coinvolti Alessandro Varsi, Carmen Di Pietro, Jonathan Kashanian e Valeria Marini: il risultato individuerà il primo concorrente a rischio eliminazione.

A sorpresa sarà aperto anche un secondo televoto flash, destinato a indicare un altro candidato all’eliminazione. Una novità che promette di agitare ulteriormente gli animi nella Casa.