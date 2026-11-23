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Lunedì 23 novembre, in prima serata su Canale 5, il Grande Fratello Vip entra nella fase decisiva. La semifinale promette verdetti importanti: due concorrenti dovranno abbandonare la Casa, mentre sarà proclamato il quarto finalista dell’edizione.

Al timone della puntata torna Ilary Blasi, affiancata in studio da Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Tra confronti, sorprese e ultime strategie, sarà il pubblico a incidere sul destino degli inquilini ancora in gara.

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Chi è ancora in gara

A contendersi un posto nella serata conclusiva sono Alessandro Roncaccia, Alessandro Varsi, Andreas Müller, Federica Morello e Piera Meloni. Marina La Rosa, Guendalina Tavassi e Giulia Provvedi hanno invece già conquistato l’accesso alla finale.

La doppia eliminazione renderà particolarmente delicati gli equilibri nella Casa: ogni confronto potrebbe pesare sugli ultimi giudizi del pubblico.

Alessandra Mussolini torna nella Casa

Uno dei momenti annunciati della semifinale è il ritorno di Alessandra Mussolini. La vincitrice in carica farà il suo ingresso nella Casa con l’intenzione di provocare reazioni e mettere alla prova i concorrenti.

Nel mirino ci saranno soprattutto le tre finaliste, chiamate a rispondere alle sue osservazioni. Un’incursione che potrebbe riaccendere rivalità e discussioni proprio a un passo dall’atto conclusivo.

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Federica Morello, sospetti e ultime nomination

Resta aperto il confronto sul comportamento di Federica Morello. Alcuni coinquilini nutrono dubbi sulla spontaneità delle sue scelte e interpretano determinati atteggiamenti come parte di una strategia di gioco. Si tratta di valutazioni espresse all’interno della Casa, non di fatti accertati.

La puntata ospiterà anche le ultime nomination dell’edizione, un passaggio destinato a far emergere alleanze, fratture e tensioni rimaste irrisolte.

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Andreas Müller e Marina La Rosa, il chiarimento è bastato?

Spazio anche al rapporto tra Andreas Müller e Marina La Rosa, segnato dalle parole di Veronica, moglie di Andreas. Dopo le tensioni sono arrivati un chiarimento, delle scuse e un abbraccio, ma non è detto che ogni incomprensione sia stata superata.

Marina sembra avere ancora qualcosa da chiarire: la semifinale offrirà ai due l’occasione di tornare sull’episodio e spiegare come stanno davvero le cose.

Appuntamento su Canale 5

La semifinale del Grande Fratello Vip andrà in onda lunedì 23 novembre in prima serata su Canale 5. Tra due uscite dalla Casa, un nuovo finalista e gli ultimi confronti, la corsa alla vittoria entra nel vivo.