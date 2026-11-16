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GF Vip, anticipazioni puntata del 16 novembre: doppia eliminazione, scontri e sorprese
Nella Casa cresce la tensione tra Valeria Marini e Guendalina Tavassi, mentre Federica Morello affronta un momento difficile
Andrà in onda questa sera, lunedì 16 novembre, su Canale 5 la diciannovesima puntata del Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Ilary Blasi, con Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici nel ruolo di opinioniste. La serata promette due eliminazioni, confronti accesi e momenti emozionanti.
Due eliminazioni: televoto e colpo di scena
Il Grande Fratello Vip accelera verso la finale: questa sera saranno due i concorrenti a dover abbandonare la Casa. Il primo eliminato sarà deciso dal televoto già in corso, che vede protagonisti Alessandro Varsi, Andreas Müller, Federica Morello e Megan Ria. La seconda eliminazione arriverà invece a sorpresa, attraverso un televoto flash innescato da una serie di scelte decisive.
Valeria Marini e Guendalina Tavassi: sfida a passi di danza
Nella Casa ogni pretesto sembra essere buono per accendere una discussione, soprattutto tra Valeria Marini e Guendalina Tavassi. La convivenza si fa sempre più difficile e, durante la “battaglia dei talenti”, le due si metteranno alla prova a passi di danza.
Francesca Manzini è tornata nella Casa come coreografa d’eccezione per aiutare Valeria Marini a conquistare l’ambita suite con una sensuale esibizione. A contendersi la vittoria ci saranno anche Guendalina Tavassi e le altre due finaliste, Marina La Rosa e Giulia Provvedi.
Federica Morello al centro delle tensioni
Federica Morello è al centro delle discussioni. Dopo la nomination ricevuta nella scorsa puntata, anche Megan Ria e Piera Meloni non le risparmiano critiche e frecciatine. Con Alessandro Roncaccia il clima resta molto freddo, mentre soltanto Andreas Müller prende le sue difese. Questa sera un confronto cercherà di chiarire la situazione.
Una sorpresa per Piera Meloni
Una prova d’amore attende Alessandro Roncaccia, chiamato ad affrontare una sfida per regalare alla sua Piera Meloni la sorpresa che desidera di più: l’abbraccio di sua madre Anna. Un momento che si preannuncia particolarmente emozionante.
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