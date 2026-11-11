Grande Fratello Vip, nuova edizione già a marzo 2027: novità anche per la Casa

Mediaset starebbe preparando il ritorno del reality con nuovi concorrenti, una linea editoriale rinnovata e un possibile trasloco a Cinecittà

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Il Grande Fratello Vip potrebbe tornare in televisione già nella primavera del 2027. Dopo l’edizione autunnale condotta da Ilary Blasi, Mediaset starebbe valutando la possibilità di proporre il reality due volte all’anno, con un appuntamento in primavera e uno in autunno. Al momento, tuttavia, non risulta annunciata una data ufficiale per la prossima stagione.

Casting in corso e possibile partenza a marzo

Secondo le indiscrezioni diffuse da Lorenzo Pugnaloni sui social, la macchina organizzativa della decima edizione sarebbe già ripartita: alcuni aspiranti concorrenti avrebbero sostenuto i primi provini, mentre altri sarebbero stati individuati dalla produzione.

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«Sono appena ripartiti i casting ufficiali per il GF Vip. Di recente sono stati adocchiati nuovi concorrenti e altri hanno già sostenuto i primi provini individuali».

La collocazione a marzo dipenderebbe anche dagli spazi disponibili nel palinsesto. Il progetto di raddoppio, dunque, resta una possibilità e non una decisione formalizzata.

La Casa potrebbe tornare a Cinecittà

Un’altra novità riguarderebbe la sede del programma. OA Plus ha riferito di possibili difficoltà nel rinnovo dell’accordo per gli Studi Lumina, che ospitano attualmente la Casa e lo studio televisivo. In assenza di un’intesa, la produzione potrebbe valutare il ritorno a Cinecittà. Anche su questo fronte, per ora, si tratta di indiscrezioni.

Meno polemiche e una nuova linea editoriale

A parlare dei preparativi per il 2027 è stato anche Gabriele Parpiglia, che nella sua newsletter ha riferito dell’avvio dei provini, precisando però che non ci sarebbe ancora una data certa di messa in onda.

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Secondo il giornalista, con il ritorno di Ilary Blasi il programma avrebbe cercato di prendere le distanze dalle polemiche alimentate fuori dalla Casa, dai contrasti costruiti sui social e dagli interventi di ex partner o familiari dei concorrenti. L’obiettivo sarebbe valorizzare le dinamiche interne al reality e rendere il format più appetibile anche per gli inserzionisti.

«Il GF Vip non fa più scappare gli sponsor», ha osservato Parpiglia, interpretando questa scelta come un cambiamento significativo rispetto al passato.

Pamela Prati tra i nomi ipotizzati

Tra i possibili protagonisti della prossima edizione sarebbe circolato anche il nome di Pamela Prati, citato da Gabriele Parpiglia.

Per conoscere il cast e capire se il Grande Fratello Vip tornerà davvero già a marzo occorrerà attendere comunicazioni ufficiali della rete.