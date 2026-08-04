Perla Vatiero: "Dopo Mirko un anno senza rapporti, con lui è stato amore vero. Ora sono pronta a riaprire il cuore"

A tre anni dalla partecipazione a Temptation Island, che l'ha resa uno dei volti televisivi più popolari degli ultimi anni, Perla Vatiero guarda al proprio passato con maggiore serenità. Oggi ha 28 anni, vive a Monza in una casa acquistata grazie ai frutti del suo lavoro e sta investendo con convinzione nel suo marchio di moda. In una lunga intervista rilasciata a Fanpage.it ripercorre le tappe più importanti della sua vita pubblica e privata, dalla fine della storia con Mirko Brunetti alla vittoria del Grande Fratello, passando per la scelta di devolvere metà del montepremi all'ospedale che anni fa curò sua sorella.

Temptation Island: "Mi ha fatto guardare in faccia la realtà"

Ripensando al reality che l'ha fatta conoscere al grande pubblico, Perla ammette di non riuscire più a seguirlo in televisione.

"Da quando l'ho vissuto in prima persona, è un programma che non riesco più a guardare. Forse perché rappresenta una parte del mio passato rispetto a cui sono andata oltre. Ricordarlo con gioia è un po' difficile per me, dopo tutto quello che è successo, ma mi ha aiutata a guardare in faccia la realtà e le problematiche del mio rapporto. Mi ha fatto fare una scelta".

L’influencer campana respinge poi le accuse di chi considera il format poco autentico: "Non è vero che è tutto organizzato o finto. Quel programma è costruito per far emergere le problematiche di coppia portandoti al limite, togliendoti il telefono e facendoti passare ore a pensare a quello che ti manca. Inevitabilmente, questo ti spinge a commettere errori o ad avere reazioni che dall'altra parte possono ferire".

Parlando del suo avvicinamento a un tentatore durante il programma, sottolinea come esista ancora una disparità di giudizio tra uomini e donne: "Assolutamente sì, al tempo mi sono sentita molto giudicata. La critica fa parte del mondo della televisione e dei social, ma è innegabile che la donna sia portata a sentirsi sempre un po' più in difetto. Succede anche nella vita reale. Nonostante la società si sia evoluta, questa differenza purtroppo c'è ancora".

Tra i ricordi più belli conserva soprattutto le amicizie nate nel villaggio: "Una persona a cui sono rimasta molto legata, nonostante i cambi di città e di vita, è Francesca Sorrentino. Possiamo non sentirci per un mese, ma quando ci vediamo è come se non fosse mai cambiato niente. Il ricordo più bello che mi porto dentro sono i momenti di complicità vissuti con lei nel villaggio, gli abbracci che ci davamo quando stavamo male, dormire insieme e darci la mano".

La vittoria del Grande Fratello e la scelta di aiutare chi ha aiutato sua sorella

Quando arrivò la proposta di entrare nella Casa del Grande Fratello, Perla non era convinta di accettare.

"Quando mi arrivò la chiamata dagli autori inizialmente non volevo andarci. Mi sentivo ancora sofferente, debole. Sapevo che avrei incrociato il mio ex e temevo di non saper gestire la situazione. Poi qualcosa mi ha detto: 'Stai soffrendo fuori, vale la pena partecipare e combattere'. Oltre alla soddisfazione enorme della vittoria, quel percorso mi ha trasformata profondamente. Vivere quei mesi sotto gli occhi di tutti mi ha portato ad analizzarmi e a scoprire lati di me che non conoscevo".

Tra i cambiamenti più importanti c'è il modo di vivere le emozioni: "Per anni ho avuto la tendenza a nascondere la mia dolcezza e i miei sentimenti. Apparivo sempre seria, tutta d'un pezzo. Oggi tendo a fare il contrario. Con le persone con cui sto bene, che si tratti di un'amica o di un ragazzo, cerco di mostrare subito le mie parti più tenere e giocose. Quando qualcuno mi dice: 'Quanto sei dolce', per me è come ricevere un regalo da un milione di euro".

La vincita del reality ha avuto anche un importante risvolto solidale: "Il 50% del premio l'ho devoluto in beneficenza all'ospedale di Nocera Inferiore. È l'ospedale dove anni fa si è curata mia sorella quando ha avuto un tumore. Avere la possibilità di scegliere a chi donarli e poter aiutare proprio quella struttura è stata una scelta che ho fatto con il cuore".

La restante parte del montepremi è stata investita con prudenza: dopo un anno e mezzo trascorso a Milano per accelerare la crescita della propria attività, ha deciso di acquistare casa a Monza, dove ritiene che i ritmi siano più adatti alla vita che desidera.

Il sogno di costruire un brand nella moda

La televisione non ha fatto dimenticare a Perla il progetto imprenditoriale che aveva già avviato prima della notorietà: "Ai tempi di Temptation avevo già il mio shop online di abbigliamento, che oggi è diventato uno dei progetti a cui tengo di più. Quest'anno ho lanciato la mia prima collezione di bikini e copricostumi, lavorata insieme al mio staff che per me è come una famiglia. Ora stiamo già producendo la linea invernale. Seguo in prima persona tutto il processo creativo: la scelta dei modelli, dei tessuti, delle stampe e il confronto con lo stylist. Il mio obiettivo è trasformare questa realtà in un brand a tutti gli effetti".

Mirko Brunetti, i "Perletti" e la fine definitiva della loro storia

Nonostante siano trascorsi anni, una parte del pubblico continua a sperare in un ritorno di fiamma con Mirko Brunetti. Perla comprende l'affetto dei fan: "È la risposta a un amore che è stato vero. A prescindere dal reality, abbiamo convissuto cinque anni, abbiamo vissuto una storia reale e intensa, anche senza telecamere. Il nostro è stato un amore forte, ma forse proprio per la sua intensità è diventato tossico: vivevamo in totale simbiosi e questo ha rovinato le cose. Ci sta che alcuni sognino ancora la coppia, ma ci sono anche tanti sostenitori felici se oggi ognuno di noi ha trovato la sua strada".

Sul tentativo di ricostruire il rapporto dopo il reality, conclusosi dopo appena due mesi, aggiunge: "Abbiamo maturato questa scelta in modo civile, perché ci siamo resi conto che c'erano problematiche troppo profonde. Continuare avrebbe significato fare di nuovo gli stessi errori e farsi altro male. Oggi con lui ho zero contatti, ognuno ha la sua vita ed è giusto così".

A proposito del recente sfogo social di Silvia Ghio, attuale compagna di Mirko, che ha denunciato gli attacchi ricevuti da alcuni fan dell'ex coppia, Perla prende le distanze: "Sono totalmente fuori da questa tipologia di gossip. Rispetto i miei followers, ma non sto lì a controllare chi fa commenti negativi o chi non li fa. L'unica cosa che posso provare in merito a questa vicenda è semplicemente dispiacere, ma sono dinamiche che non mi appartengono e non mi toccano più".

Ricorda infine anche la diffida ricevuta da Brunetti prima dell'uscita del suo libro: "Chiunque ci sarebbe rimasto male, ma preferisco non aggiungere altro".

"Per quasi un anno non ho frequentato nessuno"

Tra i gossip che l'hanno riguardata c'è stato anche il presunto flirt con Cady Gueye, subito smentito: "Niente, è solo un amico. Mi è sembrato davvero buffo veder uscire quelle notizie".

Molto più significativo, invece, il percorso personale affrontato dopo la fine della relazione con Mirko: "Affrontare quella chiusura ha richiesto tempo e mi ha portata a prendere una decisione precisa: stare da sola. Per quasi un anno, per scelta mia, non ho avuto alcun tipo di frequentazione né di rapporto, nemmeno fisico. Volevo disintossicarmi del tutto ed elaborare il dolore. Mi ha aiutata tanto il mio personal trainer, che è stato anche il mio mental coach. Oggi sono serena, in pace e so di essere pronta per una nuova frequentazione. A dare amore e mettere un'altra persona al centro della mia vita".

Per evitare che la notorietà condizioni la sua vita sentimentale, ha anche fissato una regola precisa: "Non è un pensiero che mi sfiora perché ho una regola precisa: non frequento ragazzi che fanno il mio stesso lavoro. Elimino totalmente questa possibilità. Preferisco vivere qualsiasi situazione lontano dal gossip e in totale privacy. Con chi conosco cerco di mostrare subito la mia versione migliore".

Un ritorno in tv? Solo per mettersi alla prova

Infine uno sguardo al futuro televisivo. Perla non esclude una nuova esperienza in un reality, ma pone una condizione ben precisa: "Dipende. Se si tratta di un programma in cui ci si deve sfidare a livello fisico attraverso delle prove sì, mi piacerebbe. Se parliamo invece di format basati su dinamiche di vita privata, dico assolutamente no".