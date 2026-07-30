Nicole Cena, chi è la tentatrice di Temptation Island che oggi frequenta Cristian: l'ex famoso e i programmi tv

Il colpo di scena finale di Temptation Island 2026 non ha riguardato soltanto la definitiva rottura tra Cristian Mascolino e Soraya Sabetta, ma anche l'ingresso nella loro storia di Nicole Cena, la tentatrice che, a telecamere spente, ha iniziato una frequentazione con il giovane romano.

Durante il confronto "un mese dopo", Filippo Bisciglia ha invitato gli ex fidanzati a tornare davanti al falò per chiarire quanto accaduto dopo la fine del programma. È proprio in quell'occasione che Cristian ha rivelato di aver iniziato a sentire Nicole pochi giorni dopo l'uscita dal reality.

Cristian e Nicole: quando è nata la frequentazione

Secondo il racconto di Cristian Mascolino, il rapporto con Nicole Cena è iniziato soltanto due giorni dopo la conclusione di Temptation Island. Una spiegazione che, però, non ha convinto Soraya Sabetta. L'ex fidanzata ha infatti sostenuto che Cristian si sarebbe trattenuto durante il percorso televisivo perché già interessato a Nicole, pur senza manifestarlo apertamente davanti alle telecamere.

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Cristian ha respinto ogni accusa, spiegando di non essere più innamorato di Soraya e di non dover rendere conto all'ex della propria vita privata: «Io non sono innamorato, non provo niente e lei non è tenuta a sapere quello che faccio. Mi ha spento nel villaggio», ha dichiarato.

Chi è Nicole Cena

Nicole Cena ha 22 anni ed è originaria di Livorno Ferraris, in provincia di Vercelli.

Prima dell'esperienza a Temptation Island, era già conosciuta nel mondo dei social, della moda e dei concorsi di bellezza. Sul suo profilo Instagram, seguito da oltre 200mila follower, pubblica contenuti dedicati a fashion, beauty, viaggi, shooting fotografici e collaborazioni con diversi brand.

La carriera tra televisione e concorsi di bellezza

Quella di Temptation Island non è stata la prima esperienza televisiva di Nicole. Negli anni ha partecipato a diversi programmi di successo, tra cui Ciao Darwin, nella sfida tra Teen e Milf; Scherzi a Parte, nello scherzo organizzato ai danni della giornalista Francesca Barra e GialappaShow, dove ha preso parte ad alcune puntate.

Parallelamente ha costruito un percorso importante anche nel settore dei concorsi di bellezza.

Nel 2025 è entrata nella Top 25 di Miss Mondo Italia, dopo aver conquistato altri riconoscimenti come Miss Ivrea, Miss Rdl e Miss Toro.

L'ex fidanzato famoso: la storia con Dennis, ex Deddy di Amici

Prima di approdare a Temptation Island, Nicole Cena aveva fatto parlare di sé anche per la relazione con il cantante Dennis Rizzi, conosciuto dal grande pubblico con il nome d'arte Deddy durante l'edizione 2020-2021 di Amici di Maria De Filippi, vinta dalla ballerina Giulia Stabile.

La loro storia era diventata di dominio pubblico anche attraverso i social network. Nell'estate del 2025, infatti, Nicole e Dennis avevano condiviso alcune immagini di una vacanza in Egitto, scatti che avevano attirato l'attenzione dei fan e alimentato il gossip sulla coppia.

La relazione si sarebbe poi conclusa alcuni mesi prima della partecipazione di Nicole a Temptation Island 2026.

Nel villaggio sembrava protagonista Flavia

Uno degli aspetti che ha maggiormente sorpreso il pubblico riguarda proprio il percorso vissuto da Cristian nel villaggio. Durante le puntate di Temptation Island, infatti, l'impressione era che il feeling maggiore fosse nato con Flavia, molto più presente nel racconto televisivo.

Per questo motivo il nome di Nicole Cena è emerso soltanto nel confronto finale, quando Cristian ha raccontato di aver iniziato a frequentarla una volta conclusa l'esperienza nel reality.

Il colpo di scena che cambia la lettura del programma

L'arrivo di Nicole nel racconto modifica completamente la prospettiva sull'epilogo della storia tra Cristian Mascolino e Soraya Sabetta.

Se durante il programma il centro della narrazione sembrava essere il difficile rapporto tra i due ex fidanzati, il confronto finale ha spostato l'attenzione su ciò che è accaduto dopo lo spegnimento delle telecamere.

La frequentazione tra Cristian e Nicole ha infatti riacceso le polemiche, alimentando il dibattito tra i fan del reality e lasciando aperta una domanda che continua a dividere il pubblico: si è trattato davvero di una conoscenza nata solo dopo il programma oppure l'interesse era già presente durante il percorso nel villaggio?

Una risposta che, almeno per il momento, resta affidata alle versioni contrastanti dei protagonisti.