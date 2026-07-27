Helena Prestes sbotta dopo i rumor sull'ex fidanzato: «Che rottura». La verità su Carlo Motta

Negli ultimi giorni il nome di Helena Prestes è tornato al centro del dibattito sui social dopo la pubblicazione di un video su TikTok che ha alimentato nuove indiscrezioni sulla sua vita privata. Alcuni utenti hanno ipotizzato un presunto riavvicinamento con l'ex fidanzato Carlo Motta, ma la modella brasiliana ha deciso di intervenire personalmente per mettere fine alle speculazioni.

Il video su TikTok scatena le polemiche

Tutto è nato da un filmato condiviso da Helena Prestes, nel quale la modella mostra alcuni momenti trascorsi a Lecco insieme a un gruppo di amici, tra cui una passeggiata a cavallo.

Secondo diversi utenti, nelle immagini comparirebbe anche Carlo Motta, alimentando così le voci di un possibile ritorno di fiamma. In poche ore il video è diventato oggetto di numerosi commenti e interpretazioni, fino a spingere la diretta interessata a intervenire.

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La replica di Helena Prestes in diretta

Durante una diretta social, mentre si preparava per partecipare a un evento, Helena Prestes ha affrontato l'argomento senza lasciare spazio a dubbi.

«Vi è piaciuto il video? Volevo mostrare le cose che mi piacciono, ma non c'è nessuna persona del passato nella mia vita. Che rottura», ha dichiarato la modella, visibilmente infastidita dalle continue domande ricevute.

I fan prendono le sue difese

Le dichiarazioni della modella hanno trovato il pieno sostegno dei suoi fan, che sui social hanno criticato gli attacchi e le continue indiscrezioni sulla sua vita privata.

Su X sono comparsi numerosi messaggi di solidarietà: c'è chi invita a rispettare le parole della modella, chi sottolinea la sua pazienza nel rispondere agli haters e chi chiede di smettere di alimentare polemiche prive di fondamento.