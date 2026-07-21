Sary Iurato, chi è la tentatrice di Temptation Island: età, lavoro e Instagram

Tra i nuovi volti di Temptation Island, Sary Iurato è una delle protagoniste che più hanno attirato l'attenzione del pubblico. La giovane tentatrice siciliana, grazie alla conoscenza con Andrea Petraroli, è diventata uno dei personaggi più discussi di questa edizione del reality di Canale 5.

La loro crescente complicità ha acceso il dibattito sui social e tra i telespettatori, rendendo Sary Iurato uno dei nomi più cercati sul web. Ecco chi è la modella siciliana e cosa è accaduto nel villaggio delle tentazioni.

Chi è Sary Lurato: età, origini e lavoro

Originaria della Sicilia, Sary Iurato ha 24 anni e lavora come modella. Prima della partecipazione a Temptation Island, aveva già costruito il suo percorso professionale nel mondo della moda, prendendo parte a shooting fotografici, sfilate e collaborazioni con diversi brand del settore fashion.

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L'esperienza televisiva rappresenta il suo debutto nel mondo dello spettacolo, ma il pubblico ha imparato rapidamente a conoscerla grazie alla sua eleganza e al carattere riservato.

Il profilo Instagram di Sary Iurato

Anche sui social, Sary Iurato mantiene uno stile sobrio. Sul suo profilo Instagram, che nelle ultime settimane ha registrato una crescita costante di follower grazie alla popolarità del programma, pubblica soprattutto fotografie realizzate durante servizi di moda, immagini dei suoi viaggi e momenti di vita quotidiana.

La modella, tuttavia, evita di condividere dettagli sulla propria vita sentimentale. Nella biografia del profilo compare una frase che ha incuriosito molti fan: "Estenuante osservare senza poter avere".

L'intesa con Andrea Petraroli a Temptation Island

Il percorso di Sary Lurato nel reality ha preso una svolta quando ha iniziato a frequentare Andrea Petraroli, 31 anni, fidanzato con Iris da circa tre anni.

Tra passeggiate sulla spiaggia, conversazioni sempre più personali e momenti di grande complicità, tra i due è nata un'intesa evidente, mostrata anche nei filmati trasmessi durante i falò.

Nel corso delle puntate, Andrea Petraroli non ha nascosto l'interesse per la tentatrice, arrivando a definirla un'attrazione irresistibile e lasciandosi andare a numerosi complimenti.

La richiesta del bacio e il colpo di scena finale

Con il passare dei giorni, il rapporto tra Sary Iurato e Andrea Petraroli è diventato sempre più stretto. Il fidanzato è arrivato persino a chiedere alla modella se ci fosse il tempo per un bacio prima della conclusione dell'esperienza nel villaggio.

Un comportamento che ha inevitabilmente ferito Iris, costretta ad assistere ai filmati dall'altro villaggio. Ma proprio quando sembrava che la conoscenza tra i due potesse proseguire, è arrivato il colpo di scena.

Cosa succederà nella prossima puntata

La quinta puntata di Temptation Island si è chiusa con una decisione inaspettata di Andrea Petraroli, che durante la notte ha cambiato idea chiedendo un falò di confronto anticipato con Iris.

Se la fidanzata accetterà di incontrarlo, il percorso della coppia arriverà a una svolta decisiva e, di conseguenza, terminerà anche l'esperienza di Sary Iurato all'interno del villaggio delle tentazioni.

Per conoscere l'esito del confronto bisognerà attendere la sesta puntata di Temptation Island, in onda mercoledì 22 luglio in prima serata su Canale 5, appuntamento molto atteso dai fan del reality.