Temptation Island, Sabrina supera ogni limite con Lory: Giovanni chiede il falò, ma lei lo rifiuta

Protagonisti sono Giovanni e Sabrina, la coppia che sembra ormai vicina alla rottura definitiva dopo le immagini trasmesse nel capanno.

Il fidanzato assiste a un nuovo filmato che mostra Sabrina in grande sintonia con il single Lory. Alcuni gesti di particolare confidenza fanno esplodere la sua rabbia, tanto da spingerlo a chiedere un falò di confronto immediato.

Giovanni furioso dopo il video di Sabrina

Le immagini viste nel capanno sono per Giovanni la prova che il rapporto con la fidanzata abbia ormai superato il punto di non ritorno. A colpirlo maggiormente è il momento in cui il tentatore Lory spalma la crema solare a Sabrina, accarezzandole le cosce e il seno, fino a infilare le mani sotto il costume.

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La reazione è immediata: "Non la voglio più e voglio andare a dirglielo in faccia. Deve vergognarsi. Non ha rispetto, né limiti. Si è fatta toccare il seno".

Il concorrente appare incontenibile e avverte anche la produzione di essere arrivato al limite della sopportazione: "Io sto per esplodere. Non voglio diventare una persona maleducata perché so che qua c'è gente che lavora, ma dovete chiamarla subito".

Anche gli altri fidanzati restano senza parole

Le immagini sconvolgono anche gli altri partecipanti del villaggio. Danilo, osservando quanto accaduto tra Sabrina e Lory, commenta incredulo: "Le ha messo le mani sotto il costume".

In serata Giovanni raggiunge la spiaggia per incontrare Filippo Bisciglia e formalizzare la richiesta del confronto immediato.

Il giovane siciliano spiega di non riuscire più ad accettare il comportamento della fidanzata: "Oggi ho visto immagini in cui si è superato il limite. Non voglio farla sentire in colpa, ma non può comportarsi in questo modo. Resta una donna fidanzata e non può comportarsi così. Partecipavo a questo programma perché volevo capire se mi amasse ancora, ma Sabrina, dal momento in cui è entrata, non ha fatto altro che pugnalarmi".

Sabrina rifiuta il confronto

Dopo aver ricevuto la richiesta, Filippo Bisciglia raggiunge il villaggio delle fidanzate per informare Sabrina.

La sua risposta sorprende tutti. La ragazza decide infatti di rifiutare il falò di confronto, spiegando di non sentirsi ancora pronta: "Non mi sento pronta. Non ho ancora tutte le risposte e non posso forzarmi. Non credo di avere fatto nulla di grave e non so che cosa voglio".

La delusione di Giovanni

Quando Filippo Bisciglia comunica il rifiuto, Giovanni resta senza parole: "Ma come fa a rifiutare di nuovo? Lo capisce che è fidanzata? Ero strasicuro che sarebbe venuta. Adesso mi chiedo chi è la persona che è stata con me per sei anni".

Costretto a rientrare nel villaggio senza il confronto richiesto, il concorrente confessa tutta la sua amarezza anche agli altri fidanzati: "Lei qua sta bene, sta aspettando risposte dall'altra parte".

Nel frattempo Sabrina appare sempre più convinta della propria decisione e chiude con una frase che lascia intendere quanto il rapporto sia ormai compromesso: "Lui mi spegne, non mi conosce".

Temptation Island: la coppia è ormai a un bivio

Il nuovo rifiuto del falò e la crescente complicità tra Sabrina e il single Lory sembrano segnare una frattura sempre più difficile da ricomporre. Dopo sei anni di relazione, la coppia vive il momento più delicato del percorso a Temptation Island, mentre cresce l'attesa per scoprire se ci sarà un nuovo confronto o se la loro esperienza si concluderà definitivamente con una separazione.