Temptation Island, anticipazioni quinta puntata: Francesca tenta la fuga, nuovo confronto tra Alessandra e Rosario

La quinta puntata di Temptation Island 2026 si preannuncia ricca di emozioni e svolte inattese. Secondo le anticipazioni diffuse da LolloMagazine, il nuovo appuntamento con il reality condotto da Filippo Bisciglia sarà caratterizzato da momenti di forte tensione tra le coppie ancora in gioco, tra tentativi di fuga, falò di confronto rifiutati e decisioni destinate a cambiare il percorso dei protagonisti.

Non solo: nelle prossime puntate è previsto anche un nuovo falò di confronto per una delle coppie più discusse di questa edizione, mentre la produzione è già al lavoro sulle registrazioni del tradizionale speciale dedicato al "un mese dopo".

Francesca tenta la fuga dal villaggio

Dopo Gabriele Govoni, sarà Francesca la seconda concorrente di questa edizione a cercare di lasciare il villaggio in un momento di forte sconforto. Secondo le anticipazioni, la fidanzata correrà fuori dal villaggio con una coperta sulle spalle nel tentativo di raggiungere quello dei fidanzati. La fuga, però, durerà pochissimo.

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Durante la corsa, infatti, Francesca cadrà e non riuscirà a raggiungere la sua destinazione. A fermarla saranno Soraya e Sara, che la inseguiranno per capire cosa sia successo e convincerla a tornare nel villaggio.

Giovanni chiede il falò, ma Sabrina dice no

Tra i momenti più attesi della quinta puntata ci sarà anche la richiesta di falò di confronto anticipato avanzata da Giovanni.

La risposta di Sabrina, però, spiazzerà tutti: la fidanzata deciderà infatti di rifiutare il confronto immediato, rinviando così il faccia a faccia con il compagno.

Secondo le nostre anticipazioni, proprio la loro coppia, insieme a quella formata da Francesca e Danilo, sarà l'ultima a concludere il percorso all'interno di Temptation Island 2026.

Alessandra e Rosario verso il lieto fine

Le anticipazioni rivelano anche un nuovo confronto tra Alessandra e Rosario, chiamati ad affrontare un secondo faccia a faccia dopo le tensioni vissute nei giorni precedenti.

Questa volta il confronto avverrà senza la presenza della single Giada, protagonista delle precedenti incomprensioni tra i due.

L'esito, stando alle indiscrezioni, sarà positivo: Alessandra e Rosario decideranno infatti di lasciare il programma insieme, confermando la volontà di proseguire la loro relazione.

La scritta di Francesca contro Danilo sulla spiaggia

Tra le immagini destinate a far discutere ci sarà anche un gesto destinato a diventare uno dei momenti simbolo di questa edizione.

Francesca, infatti, scriverà sulla sabbia una frase durissima rivolta al fidanzato Danilo: "Fai schifo Danilo".

Registrazioni del "un mese dopo": quando si svolgeranno

Nel frattempo la produzione ha già programmato le registrazioni dedicate allo speciale del "un mese dopo", appuntamento conclusivo che permette al pubblico di scoprire cosa è accaduto alle coppie dopo il falò finale.

Le registrazioni sono previste tra domani e mercoledì e vedranno tutte e sette le coppie ritrovarsi davanti a Filippo Bisciglia per raccontare come si sono evolute le rispettive relazioni dopo la fine dell'esperienza nel reality.

Anche quest'anno non dovrebbero mancare sorprese, colpi di scena e possibili cambiamenti sentimentali.