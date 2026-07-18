Grande Fratello, Stefano Tediosi rompe il silenzio: la verità sul presunto flirt con Mariavittoria Minghetti

Nuovo botta e risposta social tra Stefano Tediosi e la sua ex Federica Petagna. Nelle ultime ore l'ex protagonista di Temptation Island è tornato a parlare della sua situazione sentimentale e ha colto l'occasione per chiarire definitivamente anche le indiscrezioni che lo hanno visto accostato a Mariavittoria Minghetti.

Dalla conoscenza a Temptation Island alla fine della storia con Federica Petagna

Stefano Tediosi e Federica Petagna si erano conosciuti durante Temptation Island, dove la giovane aveva partecipato insieme al fidanzato storico Alfonso D'Apice.

Dopo il falò di confronto finale, Federica aveva inizialmente scelto di uscire dal programma con Alfonso, ma la relazione era terminata poco tempo dopo. Successivamente aveva iniziato una frequentazione proprio con Stefano Tediosi, conosciuto nel villaggio in qualità di tentatore.

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Il loro percorso è poi proseguito anche nella Casa del Grande Fratello. Terminata l'esperienza nel reality, i due hanno continuato la loro relazione, tanto che Federica si era trasferita a Milano per vivere la storia d'amore con Stefano. Tuttavia, il rapporto è giunto al capolinea all'inizio dell'anno.

Da alcuni mesi, invece, l'ex gieffina ha ritrovato la serenità sentimentale accanto a Yuri Orlandi, manager estraneo al mondo dello spettacolo.

Stefano Tediosi smentisce il flirt con Mariavittoria Minghetti

Attraverso il box delle domande su Instagram, Stefano Tediosi ha deciso di fare chiarezza sui continui rumor che negli ultimi mesi lo hanno accostato a Mariavittoria Minghetti.

L'ex concorrente del Grande Fratello ha ribadito che tra loro non c'è mai stata alcuna relazione sentimentale, spiegando che il loro è soltanto un rapporto di amicizia nato durante l'esperienza nel reality.

"Sfatiamo una volta per tutte questa leggenda: io e Mariavittoria non stiamo insieme, non abbiamo mai avuto niente e mai ci sarà niente. Siamo semplicemente amici, quindi è inutile che la insultate o minacciate me. Non abbiamo mai smentito niente perché non c'era niente da smentire. Siamo due ragazzi che hanno fatto lo stesso percorso insieme, ci vogliamo bene e quando ci vediamo ci scattiamo una foto come farei con qualunque altra mia amica".

"Sono single": la risposta sulla sua vita sentimentale

Nel corso delle domande ricevute dai follower, Stefano Tediosi ha risposto anche a chi gli chiedeva quale fosse il suo attuale stato sentimentale.

L'ex volto di Temptation Island ha confermato di essere attualmente single, aggiungendo con la consueta ironia che, prima o poi, troverà nuovamente una fidanzata.