L'Isola dei Famosi, registrazioni concluse: la decisione di Mediaset dopo lo spoiler sui quattro finalisti

Le registrazioni della nuova edizione de L’Isola dei Famosi si sono concluse ieri e la produzione ha adottato una strategia particolare per impedire che il nome del vincitore finisca online prima della messa in onda della finale su Canale 5.

Finale registrata più volte: tutti i finalisti sono stati proclamati vincitori

Per proteggere il risultato finale da eventuali fughe di notizie, la produzione avrebbe registrato l'incoronazione di tutti i finalisti. Si tratta di un sistema già utilizzato in passato da diversi reality e talent show registrati, proprio per evitare che il vincitore venga svelato in anticipo.

In questo modo, nemmeno i concorrenti saprebbero chi ha realmente conquistato la vittoria. Il verdetto definitivo verrà svelato soltanto durante la messa in onda della finale su Canale 5, quando sarà trasmessa la versione corretta della registrazione.

Spoiler sui finalisti già online: le indiscrezioni fanno discutere

Se il nome del vincitore resta al sicuro, lo stesso non si può dire per i finalisti. Nelle ultime ore, infatti, sui social sono circolati numerosi spoiler riguardanti i concorrenti arrivati fino all'ultima puntata.

Le indiscrezioni avevano provocato anche la reazione di Selvaggia Lucarelli, che aveva criticato apertamente la diffusione delle anticipazioni: "A parte che non comprendo il perché bisognerebbe spoilerare i passaggi di un prodotto a cui stanno lavorando centinaia di persone dall'altra parte del mondo (provate a farlo con un film, poi vi vengono a cercare sotto casa), ma soprattutto è praticamente solo fuffa".

La posizione di Mediaset: nessun commento sugli spoiler

Secondo quanto riportato da FanPage, Mediaset avrebbe deciso di non commentare le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane.

Fonti vicine all'azienda avrebbero spiegato che gli spoiler vengono considerati poco rilevanti e che molte delle informazioni diffuse sui social non corrisponderebbero a quanto starebbe realmente accadendo nelle Filippine durante le registrazioni del programma.

Tra le voci circolate online c'è stata persino quella di una presunta rissa tra due naufraghe, indiscrezione che al momento non ha trovato conferme ufficiali.

Nessun cambio di programma: Banijay e Mediaset confermano la strategia

Sempre secondo quanto riferito da FanPage, sia Mediaset che Banijay starebbero proseguendo regolarmente i lavori sulla nuova edizione del reality e, almeno per ora, non sarebbero previsti cambi di strategia.

Resta quindi confermato il piano annunciato da Pier Silvio Berlusconi durante la presentazione dei Palinsesti Mediaset 2026/2027.

Quando inizia L’Isola dei Famosi 2026

Salvo cambiamenti dell'ultima ora, L’Isola dei Famosi debutterà su Canale 5 dopo la conclusione del Grande Fratello Vip, con una partenza prevista tra la fine del 2026 e l'inizio del 2027.

Al momento, inoltre, non sarebbe presa in considerazione l'ipotesi di uno spostamento del reality su Mediaset Infinity, con la trasmissione che dovrebbe rimanere regolarmente nella programmazione della rete ammiraglia del Biscione.