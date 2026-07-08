Temptation Island 2026, anticipazioni terza puntata: Sara prende una decisione sul falò con Gabriele

La terza puntata di Temptation Island 2026, in onda questa sera su Canale 5, si preannuncia ricca di colpi di scena e momenti ad alta tensione. Dopo gli eventi che hanno acceso il dibattito nella scorsa puntata, nuove anticipazioni diffuse da Dagospia rivelano importanti sviluppi per alcune delle coppie più seguite di questa edizione.

Tra falò di confronto anticipati, decisioni inaspettate e un clamoroso confronto a tre, gli equilibri all'interno del reality dei sentimenti sembrano destinati a cambiare ancora una volta.

Sara accetta il falò di confronto con Gabriele

Dopo la clamorosa fuga di Gabriele Govoni dal villaggio dei fidanzati e la sua richiesta di un falò di confronto anticipato, arriva la risposta di Sara Palumbieri.

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Secondo le anticipazioni riportate da Dagospia, la fidanzata avrebbe deciso di accettare il confronto richiesto da Gabriele, dando vita a quello che si preannuncia come uno dei momenti più attesi dell'intera serata.

La loro è stata fin dall'inizio una delle coppie più discusse di Temptation Island 2026, sia per le dinamiche vissute all'interno del villaggio sia per le polemiche nate anche fuori dal programma. Ora l'attenzione è tutta rivolta all'esito del faccia a faccia, che potrebbe cambiare definitivamente il destino della relazione.

Alessandra e Rosario, arriva anche la tentatrice: confronto a tre

Grande attesa anche per quanto riguarda la coppia formata da Alessandra e Rosario.

Stando alle indiscrezioni, sarà Alessandra a chiedere il falò di confronto anticipato e, questa volta, Rosario deciderà di accettare l'invito, presentandosi davanti al fuoco.

Il vero colpo di scena, però, dovrebbe arrivare nel finale del confronto. Sempre secondo quanto riportato da Dagospia, durante il faccia a faccia farà il suo ingresso anche la tentatrice protagonista del percorso di Rosario, dando vita a un inedito confronto a tre.

Una dinamica mai vista in questa edizione che potrebbe ribaltare completamente gli equilibri della coppia e regalare uno dei momenti più intensi della puntata.

Giovanni cambia strategia: si avvicina a una tentatrice

Le anticipazioni della terza puntata coinvolgono anche Giovanni, che nelle prime due serate aveva mostrato tutta la sua sofferenza per il crescente legame tra la fidanzata Sabrina e uno dei single del villaggio.

Secondo quanto trapelato, questa sera sarà proprio Giovanni a compiere una svolta nel suo percorso, iniziando ad avvicinarsi a una delle tentatrici presenti nel villaggio.

Una scelta che potrebbe rappresentare una reazione agli ultimi sviluppi vissuti dalla coppia e che rischia di modificare profondamente gli equilibri della loro esperienza nel reality.