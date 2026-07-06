Temptation Island cambia programmazione: ecco quando va in onda e perché Mediaset sposta il reality

Importante cambio di programmazione per Temptation Island 2026. Dopo le prime puntate trasmesse di mercoledì, il docu-reality di Canale 5, condotto da Filippo Bisciglia, si prepara a traslocare stabilmente al lunedì sera.

La decisione, anticipata da Davide Maggio, non sarebbe legata agli ascolti del programma, che continuano a essere molto positivi, ma a una precisa strategia editoriale di Mediaset.

L'obiettivo è infatti evitare il confronto diretto con i Mondiali di calcio 2026, che stanno ottenendo ottimi risultati su Rai 1, nonostante l'assenza della Nazionale Italiana. Argomenti temptation island

Quando va in onda Temptation Island 2026: il nuovo calendario

Il cambiamento scatterà subito dopo il prossimo appuntamento già previsto in palinsesto.

La terza puntata, infatti, sarà l'ultima trasmessa di mercoledì, mentre dalla settimana successiva il reality si sposterà al lunedì per evitare la sovrapposizione con la semifinale dei Mondiali, in programma il 15 luglio.

Questo, al momento, è il calendario previsto:

Mercoledì 8 luglio: terza puntata (confermata)

terza puntata (confermata) Lunedì 13 luglio: quarta puntata (confermata)

quarta puntata (confermata) Lunedì 20 luglio: quinta puntata (in attesa di conferma ufficiale)

quinta puntata (in attesa di conferma ufficiale) Lunedì 27 luglio: finale (secondo le indiscrezioni)

La nuova collocazione consentirà a Canale 5 di rendere ancora più serrato il racconto delle vicende delle coppie, ormai entrate nella fase più delicata del loro percorso tra tentazioni, crisi e possibili falò di confronto nel resort in Sardegna.

Quando finisce Temptation Island 2026

Secondo quanto riportato da Davide Maggio, l'edizione 2026 dovrebbe concludersi con la puntata finale di lunedì 27 luglio.

L'ipotesi iniziale di un percorso più lungo sarebbe quindi stata accantonata, consentendo a Mediaset di chiudere il reality prima dell'inizio di agosto e di lasciare spazio alla programmazione estiva.

Al momento manca ancora una conferma ufficiale da parte della rete, ma la data del 27 luglio viene considerata la più probabile.

Ci sarà una puntata speciale dopo la finale?

Resta invece aperto il capitolo dedicato allo speciale "Un mese dopo", appuntamento che nelle ultime edizioni ha permesso ai telespettatori di scoprire cosa è successo alle coppie dopo i falò di confronto.

Per il momento Canale 5 non ha ancora annunciato un eventuale speciale conclusivo, ma non è escluso che possa essere confermato nelle prossime settimane, replicando una formula che negli anni ha sempre riscosso un forte interesse da parte del pubblico.