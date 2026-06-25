Temptation Island, clamorosa segnalazione su una coppia: spunta un vecchio video pubblicato su Only Fans

La quattordicesima edizione di Temptation Island ha preso il via ieri sera su Canale 5 e, già dalla prima puntata, alcune coppie sono finite al centro dell'attenzione del pubblico. Tra queste spiccano Sara e Gabriele, fidanzati da oltre sei anni e mezzo e protagonisti di un percorso che si è mostrato fin da subito ricco di tensioni e fragilità.

Sara e Gabriele, una relazione in crisi a Temptation Island

Nel corso del debutto del reality condotto da Filippo Bisciglia, sono emerse numerose criticità all'interno della relazione tra Sara e Gabriele.

Da una parte, Gabriele ha dichiarato di essere ancora profondamente innamorato della compagna. Dall'altra, Sara ha espresso forti dubbi sul loro rapporto, accusando il fidanzato di avere atteggiamenti troppo possessivi e di mettere in atto dinamiche che non condivide più. Argomenti temptation island

Le dichiarazioni della giovane hanno evidenziato un momento particolarmente delicato per la coppia, tanto da far emergere interrogativi sui reali sentimenti che prova ancora nei confronti del compagno.

Le lacrime di Gabriele dopo la vicinanza tra Sara e il tentatore Andrea

Uno dei momenti più intensi della prima puntata di Temptation Island è stato quello che ha visto protagonista Gabriele, visibilmente provato dopo aver osservato alcune immagini che ritraevano Sara particolarmente vicina al tentatore Andrea.

Le scene mostrate nel villaggio hanno generato una forte reazione emotiva nel ragazzo, che non è riuscito a trattenere le lacrime davanti ai filmati della fidanzata.

Un episodio che ha immediatamente acceso il dibattito sui social, dove molti telespettatori hanno commentato il comportamento dei due protagonisti.

Il gossip sul presunto video OnlyFans di Sara e Gabriele

Nelle ultime ore, però, la coppia è finita al centro dell'attenzione per una vicenda che va oltre il programma televisivo.

Sui social network starebbe infatti circolando un link che rimanderebbe a un presunto contenuto pubblicato anni fa sulla piattaforma OnlyFans e che vedrebbe coinvolti proprio Sara e Gabriele. Al momento non risultano conferme ufficiali da parte dei diretti interessati.

L'indiscrezione è stata rilanciata dall'influencer esperta di gossip Deianira Marzano, che attraverso i propri canali social ha raccontato di aver ricevuto alcune segnalazioni in merito.

Le parole di Deianira Marzano

Secondo quanto riportato da Deianira Marzano: "La coppia Sara e Gabriele di Temptation Island ha girato anni fa un video pubblico su OF che ieri mi hanno mostrato. Personalmente non ci trovo nulla di sconvolgente: è un lavoro. Io magari non lo farei, ma rispetto chi sceglie di farlo. Detto questo, mi chiedo una cosa: come mai oggi si mostrano così gelosi l'uno dell'altra? Dal video mi erano sembrati una coppia piuttosto aperta di mentalità".