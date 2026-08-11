Shaila Gatta, svelata l'identità del nuovo fidanzato: è il figlio di un noto allenatore di calcio

Shaila Gatta ha un nuovo amore. Ieri avevamo anticipato la notizia della relazione che l’ex concorrente del Grande Fratello starebbe vivendo lontano dai riflettori. Adesso emerge anche l’identità dell’uomo che avrebbe conquistato il suo cuore: si tratta di Simone Camolese, torinese e figlio di Giancarlo Camolese, ex calciatore e allenatore.

Gli indizi circolati nelle ultime ore sembrano dunque comporre un puzzle che i fan della ballerina avevano già iniziato a ricostruire sui social.

Shaila volta pagina dopo Lorenzo Spolverato

L’ex velina di Striscia la Notizia, è stata una delle protagoniste più discusse dell’edizione 2025 del Grande Fratello, soprattutto per la tormentata relazione con Lorenzo Spolverato.

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Una storia intensa e complicata che non ha retto una volta terminata l'esperienza nella Casa. Nonostante la rottura, una parte dei fan aveva continuato a sperare in un ritorno di fiamma, arrivando persino a ipotizzare che i due potessero frequentarsi in segreto.

Ad alimentare ulteriormente le supposizioni era stato anche un recente sfogo social di Lorenzo, interpretato da molti come una possibile frecciatina indirizzata proprio alla sua ex.

Ma, almeno stando agli ultimi indizi, il cuore di Shaila avrebbe ormai preso tutt'altra direzione.

Gli indizi dopo la festa per i 30 anni

A far crescere i sospetti sulla nuova relazione era stata Deianira Marzano, che nei giorni scorsi aveva raccolto alcune segnalazioni sulla presenza di un uomo alla festa organizzata per i 30 anni di Shaila.

Da quel momento i follower più attenti hanno cominciato a incrociare le storie pubblicate sui social. Stessi luoghi, immagini postate a poca distanza di tempo e un particolare che non è passato inosservato: Shaila avrebbe indossato gli occhiali di lui.

Poi il viaggio in Puglia. Secondo le segnalazioni, i due sarebbero stati insieme in una struttura a Carovigno, in provincia di Brindisi, subito dopo i festeggiamenti per il compleanno dell'ex velina.

Deianira Marzano ha successivamente pubblicato anche una fotografia scattata durante la festa: nell'immagine si vede Shaila sorridere all'uomo, ripreso di spalle. «È tutto chiaro, abbiamo la foto di coppia ufficiale», ha commentato l'esperta di gossip.

Chi è il nuovo fidanzato di Shaila Gatta

A quel punto sono stati proprio i fan a riconoscerlo. L'uomo sarebbe Simone Camolese, di Torino, figlio di Giancarlo Camolese, nome molto conosciuto nel mondo del calcio italiano per il suo passato prima da calciatore e successivamente da allenatore.

Un'identità che aggiunge dunque un nuovo tassello alla notizia che avevamo anticipato già ieri, quando gli indizi lasciavano pensare che nella vita sentimentale di Shaila fosse entrato qualcuno di importante.

Adesso quel misterioso accompagnatore avrebbe finalmente un nome e un cognome. E soprattutto sembrerebbe allontanare definitivamente, almeno per il momento, le speranze dei fan che continuavano a sognare un ritorno di fiamma tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato.