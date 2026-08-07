Antonella Fiordelisi, chi sarebbe l'amica andata a letto con il suo ex: svelata la presunta identità

La fine della storia d'amore tra Antonella Fiordelisi e Giulio Fratini continua ad alimentare il gossip. Nelle ultime settimane l'influencer campana ha pubblicato una serie di messaggi sui social che hanno incuriosito i fan, lasciando trapelare un forte risentimento nei confronti dell'ex compagno.

Durante una vacanza a Mykonos, Antonella Fiordelisi ha condiviso un video accompagnato da una frase destinata a far discutere: «Sono consapevole di essere l'ossessione più grande di un ex insicuro che va a letto con una mia amica pensando di farmi i dispettucci».

Parole che hanno immediatamente acceso il dibattito tra i follower.

Il chiarimento su Guglielmo Vicario

In un primo momento molti utenti avevano ipotizzato che il messaggio fosse rivolto a Guglielmo Vicario, ex fidanzato dell'influencer e oggi portiere del Tottenham, recentemente accostato a Elisa Maino.

È stata però la stessa Antonella Fiordelisi a escludere questa interpretazione. Rispondendo a un follower che le chiedeva se si riferisse proprio a Vicario, ha replicato con una frase che non lascia spazio a dubbi: «Sei fuori binario».

Tutti gli indizi conducono a Giulio Fratini

Se da una parte l'influencer ha smentito il coinvolgimento di Guglielmo Vicario, dall'altra non ha mai negato i commenti di chi indicava come destinatario delle sue frecciatine Giulio Fratini, imprenditore con il quale ha avuto una relazione durata circa un anno.

Anche altre risposte pubblicate su Instagram sembrano rafforzare questa ipotesi. A chi sosteneva che durante la relazione fosse stata conquistata da regali costosi, Antonella Fiordelisi ha precisato: «I viaggi erano i miei regali di compleanno e le borse le ho sempre comprate da sola».

L'influencer ha inoltre raccontato che il padre, Stefano, non avrebbe mai apprezzato particolarmente quell'uomo, particolare che molti utenti hanno collegato proprio a Giulio Fratini, conosciuto in passato dalla famiglia dell’influencer campana.

L'accusa all'ex amica

Tra i passaggi più commentati c'è anche quello dedicato alla donna che, secondo Antonella Fiordelisi, avrebbe tradito la sua fiducia. L’ex gieffina ha infatti lasciato intendere che si trattasse di una persona molto vicina a lei, aggiungendo: «Un'amica ospitata a casa a Milano solo qualche mese fa».

Una frase che ha spinto molti follower a cercare di identificarne l'identità.

Spunta il nome di Federica Morello

Nelle ultime ore è emersa un'indiscrezione destinata ad alimentare ulteriormente il gossip. Secondo quanto riportato da Deianira Marzano, la presunta ex amica sarebbe Federica Morello, già apparsa in passato nel programma televisivo Ciao Darwin.

L'esperta di gossip ha pubblicato sui social una fotografia che ritrae Giulio Fratini insieme a Federica Morello, accompagnandola con un retroscena.

«In pratica Antonella, che è sempre troppo buona, provava tenerezza per Federica Morello (ex amica) che stava giù perché si era lasciata con il fidanzato. Per non farla stare sola, l'ha persino invitata a pranzo con Fratini e in quella occasione si sono conosciuti. E lei ha pensato bene di ricambiare in questo modo», ha scritto l’esperta di gossip.