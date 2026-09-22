GF Vip, Piera Meloni su Alessandro Roncaccia: «È il mio tipo». Il fidanzato reagisce, il gesto social è clamoroso

Nuovo capitolo nella vicenda che vede protagonisti Piera Meloni, Alessandro Roncaccia e Gian Marco Ciaccia. Dopo le dichiarazioni della gieffina sul rapporto con Alessandro, nelle ultime ore è arrivata una reazione social del fidanzato, conosciuto come “Il Pres”, che non è passata inosservata.

La reazione social di Gian Marco

Gian Marco ha ripubblicato su TikTok una clip con protagonista Antonio Cassano. Nel video l'ex calciatore porta entrambe le mani alla testa mimando platealmente il gesto delle corna, mentre compare la scritta: «Il Pres appena Piera uscirà dal GF Vip». Un repost evidentemente ironico, ma che assume un significato particolare per il momento in cui arriva: proprio dopo le parole pronunciate da Piera nella Casa a proposito di Alessandro Roncaccia.

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Piera: «Alessandro è il mio tipo»

Come abbiamo raccontato in un precedente articolo, nelle ultime ore Piera si è lasciata andare ad alcune confidenze sul gieffino romano, ammettendo apertamente che rispecchia i suoi gusti estetici. «Esteticamente è il mio tipo», ha confessato parlando con gli altri concorrenti.

Ma a far discutere sono state soprattutto le sue parole sulla relazione con Gian Marco e sulla possibilità che durante l'esperienza al Grande Fratello possano cambiare i suoi sentimenti. Alla domanda su cosa accadrebbe se nella Casa dovesse innamorarsi di un'altra persona, Piera non ha escluso completamente questa eventualità: «Mai dire mai».

Dalle lacrime del fidanzato al meme di Cassano

Soltanto pochi giorni fa Gian Marco aveva mostrato un atteggiamento molto diverso. Parlando della crescente sintonia tra Piera e Alessandro, si era commosso spiegando che, se la fidanzata avesse realmente scoperto di provare qualcosa per un altro uomo, sarebbe stato disposto a lasciarla andare.

Adesso arriva il repost della clip di Cassano. Nessuna dichiarazione esplicita e nessun attacco diretto a Piera, ma un meme che Gian Marco ha scelto personalmente di rilanciare sul proprio profilo TikTok. E, considerando quanto sta accadendo nella Casa, il riferimento appare piuttosto evidente.

La domanda, a questo punto, è cosa succederà nei prossimi giorni tra Piera e Alessandro e, soprattutto, se la gieffina verrà messa al corrente della reazione social del fidanzato. Di certo, quello che fino a pochi giorni fa sembrava soltanto un feeling nato nella Casa sta diventando una delle dinamiche più osservate di questa edizione del Grande Fratello Vip.