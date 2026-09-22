GF Vip, guerra totale tra Valeria Marini e Federica Morello: «È tutta rifatta». Volano accuse pesantissime

A meno di una settimana dall'inizio del Grande Fratello Vip, nella Casa è già esplosa una delle prime grandi rivalità di questa edizione. Protagoniste Federica Morello e Valeria Marini, sempre più distanti dopo le tensioni dei primi giorni e il confronto andato in scena durante la terza puntata di lunedì 21 settembre. Quello che inizialmente sembrava un semplice screzio si è trasformato in una vera e propria escalation, tra nomination, accuse reciproche e frecciate sull'aspetto fisico.

Tutto comincia dal pesto

La scintilla iniziale arriva con una nomination di Valeria Marini, che indica Federica Morello facendo riferimento alla ormai famosa vicenda del pesto con l'aglio. Valeria aveva lamentato che Federica non volesse inizialmente prepararle una versione senza aglio, alimento che la Marini avrebbe detto di non poter mangiare. Morello ha contestato la ricostruzione, sostenendo invece di averle preparato la sua porzione separatamente. Una motivazione apparentemente banale che, però, ha lasciato il segno.

Federica contro Valeria: «Avrà sei chili di filler»

Nei giorni successivi Federica non nasconde il proprio fastidio e il discorso si sposta anche sulla presenza nella Casa di personaggi già molto conosciuti come Valeria Marini e Carmen Di Pietro. Secondo la giovane influencer, chi ha già alle spalle una lunga carriera televisiva vivrebbe il reality in maniera diversa rispetto a chi considera il GF una grande occasione per farsi conoscere. Ma Federica va oltre e, parlando con Piera Meloni, si lascia andare anche ad alcune considerazioni molto pesanti sui presunti ritocchi estetici della Marini: «Il labbro inferiore è pendente, avrà sei chili di filler». Parole che provocano reazioni tra il pubblico e trasformano definitivamente una rivalità nata dalle dinamiche del gioco in uno scontro personale. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Lo scontro nella puntata del 21 settembre

La situazione esplode durante la terza diretta del GF Vip, quando vengono mostrate alcune delle dichiarazioni fatte da Federica e Piera sui concorrenti più esperti. Valeria reagisce contestando soprattutto l'idea che qualcuno possa stabilire chi abbia più o meno diritto di partecipare al reality. La Marini spiega che anche per lei questa esperienza ha un significato importante e nel corso della serata appare particolarmente provata. Valeria arriva alle lacrime e manifesta anche l'intenzione di lasciare il Grande Fratello, sostenendo di non divertirsi più e di sentirsi presa di mira. La showgirl, inoltre, nomina nuovamente Federica, accusandola questa volta di «non essere sincera».

Valeria contrattacca: «Federica è tutta rifatta»

A distanza di poche ore dalla puntata arriva un nuovo capitolo. Parlando con Guendalina Tavassi, Valeria Marini finisce proprio sullo stesso terreno sul quale era stata attaccata da Federica: quello dell'aspetto fisico e dei ritocchi estetici. Quando si parla della bellezza della Morello, Valeria replica senza mezzi termini: «Ma quale bella? Lei è tutta rifatta! Una bella ragazza è Megan, lei è bellissima, ma anche tu. Essere belle è un'altra cosa». Poi rincara la dose: «Non ce l'ho con lei, sono oggettiva. Ha una faccia che sembra… ha il naso rifatto, gli zigomi rifatti, la bocca rifatta. Da fuori la vedono bella? Ma cosa dici, da fuori la vedono per quella che è. Io non sto parlando male, sto dicendo le cose vere, le cose come stanno. Con tante belle ragazze che ci sono hanno preso lei».

Federica si sfoga: «Le donne non mi sopportano»

Mentre Valeria parla con Guendalina, Federica si sfoga invece con Alex Belli, raccontando di aver previsto già durante i casting che avrebbe avuto problemi soprattutto con le concorrenti donne: «Come previsto, le donne non mi sopportano. Io prima di entrare in questo benedetto reality, ai casting ho detto esattamente questo, che le donne sarebbero state contro di me, perché lo so. Da quando sono piccola, da quando ho iniziato le superiori le donne non mi sopportano. Che ci posso fare? Non sto mai simpatica alle ragazze».

Alex Belli prova a fare da paciere, ma Valeria non ci sta

A tentare una mediazione è proprio Alex Belli, che successivamente si avvicina alla Marini cercando di ridimensionare lo scontro. Il suo ragionamento è che nel mondo dello spettacolo ci sia spazio per tutti e che l'arrivo delle concorrenti più giovani non debba essere interpretato come un tentativo di sostituire i personaggi già affermati. Valeria, però, non sembra intenzionata a sotterrare l'ascia di guerra e torna all'attacco: «Qui siamo proprio messe male. La gallina a questo punto può andare a prendere il Nobel se ripensiamo a discorsi che sono stati fatti. Pensiamo al livello di intelligenza che non c'è. Amore, io ho un cervello e tu anche, ma non tutti siamo su questo livello».

Dalla guerra del pesto alle nomination, dalle accuse sui filler alle reciproche frecciate sui ritocchi estetici, il rapporto tra Federica Morello e Valeria Marini è diventato nel giro di pochi giorni una delle dinamiche più accese del Grande Fratello Vip. E dopo quanto accaduto nelle ore successive alla diretta del 21 settembre, la tregua tra le due sembra ancora molto lontana.