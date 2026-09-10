The 50 Italia 2, sorpresa Rita De Crescenzo: sarà nel reality di Prime Video. Tutti i nomi del cast

La seconda edizione di The 50 Italia comincia a prendere forma e, mentre Prime Video mantiene ancora il massimo riserbo sul cast ufficiale, nelle ultime settimane si sono moltiplicate le indiscrezioni sui personaggi pronti a varcare le porte del castello del Leone.

Una certezza, intanto, c'è: Prime Video ha ufficialmente confermato la seconda stagione del reality prodotto da Banijay Italia per Amazon MGM Studios. Saranno ancora una volta cinquanta celebrity, personaggi televisivi e influencer a sfidarsi attraverso prove fisiche e mentali, strategie, alleanze ed eliminazioni.

E proprio mentre si avvicinano le registrazioni, arriva una nuova indiscrezione destinata a fare parecchio rumore: Rita De Crescenzo sarà a The 50 Italia 2. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Rita De Crescenzo a The 50, ma non come concorrente

L'anticipazione arriva da Davide Maggio. La popolare e discussa tiktoker napoletana dovrebbe comparire nella seconda stagione del reality di Prime Video, ma con un ruolo particolare: non farà parte dei cinquanta concorrenti, bensì sarà una special guest.

Per De Crescenzo si tratterebbe di un'ulteriore apparizione sulla piattaforma streaming. È infatti in lavorazione Svergognata, la serie in tre episodi dedicata alla sua storia, prodotta da Anemone Film/Groenlandia, società del gruppo Banijay.

La presenza a The 50 rappresenterebbe dunque un'altra tappa dell'esposizione mediatica della creator partenopea, diventata negli ultimi anni uno dei personaggi social più discussi in Italia.

Renato Biancardi, Lucia Ilardo e Lorenzo Spolverato tra i nomi più caldi

Sul fronte dei concorrenti veri e propri, uno dei nomi indicati con maggiore insistenza è quello di Renato Biancardi, reduce dall'esperienza al Grande Fratello Vip. Secondo le indiscrezioni rilanciate nelle ultime settimane, Biancardi sarebbe stato scelto per la seconda edizione.

Ma nel cast potrebbe ritrovare Lucia Ilardo, alla quale è stato sentimentalmente legato. Proprio Lucia è stata uno dei primi nomi accostati al programma: già a giugno Deianira Marzano la indicava tra le principali candidate alla nuova stagione.

Insieme a loro viene dato in corsa anche Lorenzo Spolverato, altro volto proveniente dall'universo del Grande Fratello. Le indiscrezioni più recenti parlano proprio del possibile trio Biancardi-Ilardo-Spolverato.

Oriana Marzoli resta uno dei nomi più attesi

Continua poi a circolare con forza il nome di Oriana Marzoli. L'ex gieffina aveva annunciato ai propri follower l'intenzione di tornare in Italia per partecipare a un nuovo reality, senza però specificare quale.

Gli indizi hanno portato immediatamente a The 50 e il suo nome è stato rilanciato più volte tra quelli contattati dalla produzione.

La sua presenza sarebbe sicuramente uno dei colpi più importanti del nuovo cast, considerata la popolarità conquistata dalla venezuelana tra Italia e Spagna.

Stefania Orlando, Carmen Russo e Javier Martinez

La lista delle indiscrezioni non finisce qui. Tra i personaggi accostati alla seconda edizione figurano anche Stefania Orlando, il cui nome circola ormai da diverse settimane, Carmen Russo e Javier Martinez.

In particolare, le indiscrezioni circolate alla vigilia delle registrazioni indicano proprio Orlando, Russo e Martinez tra i possibili componenti del gruppo dei cinquanta.

In precedenza erano stati fatti anche i nomi di Adriana Volpe e Alessandra Mussolini, entrambe provenienti dal mondo della televisione e dei reality, anche se al momento non risultano conferme ufficiali sulla loro effettiva partecipazione.

Spunta anche Alessandro Rizzo, ex di Shaila Gatta

Un'altra indiscrezione recente riguarda Alessandro Rizzo, ballerino e modello conosciuto anche per la lunga relazione avuta in passato con Shaila Gatta, protagonista della prima edizione di The 50.

Anche Rizzo sarebbe stato scelto o comunque sarebbe molto vicino all'ingresso nel reality. La sua eventuale presenza confermerebbe la strategia degli autori di costruire un cast nel quale possano intrecciarsi storie personali, vecchie rivalità e rapporti nati in altri programmi televisivi.

Tra i nomi circolati durante la fase dei casting ci sono stati inoltre Rosario Guglielmi, ex di Lucia Ilardo, Raul Dumitras e Nicolò Ferrari, anche se per loro le indiscrezioni appaiono al momento meno solide rispetto ad altri candidati.

Antonella Fiordelisi e Karina Cascella avrebbero detto no

Ci sono anche personaggi che sembrano essersi chiamati fuori.

Antonella Fiordelisi, inizialmente indicata tra le possibili protagoniste della nuova stagione, avrebbe rifiutato la proposta. L'indiscrezione è stata rilanciata da Deianira Marzano e, se confermata, farebbe saltare la possibile reunion televisiva con Oriana Marzoli.

Più netto il caso di Karina Cascella, che ha confermato personalmente di essere stata contattata dalla produzione, spiegando però di aver declinato l'invito perché non si sente più parte del circuito dei reality.

Un cast ancora top secret

La situazione resta dunque in continua evoluzione. Al momento Prime Video non ha ufficializzato i nomi dei cinquanta concorrenti, per cui è necessario distinguere le indiscrezioni dalle partecipazioni definitivamente confermate.

I nomi più ricorrenti restano quelli di Oriana Marzoli, Lucia Ilardo, Renato Biancardi, Lorenzo Spolverato, Stefania Orlando, Carmen Russo, Javier Martinez e Alessandro Rizzo, mentre nelle settimane precedenti sono stati accostati al reality anche Alessandra Mussolini, Adriana Volpe, Rosario Guglielmi, Raul Dumitras e Nicolò Ferrari.

E ora, fuori dalla gara, si aggiunge il nome probabilmente più sorprendente: Rita De Crescenzo. La tiktoker napoletana, secondo l'ultima anticipazione di Davide Maggio, arriverà nel castello del Leone nelle vesti di special guest.

Un'apparizione che, ancora prima dell'inizio della seconda stagione, promette già di diventare uno dei momenti più discussi di The 50 Italia 2.