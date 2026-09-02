Antonella Fiordelisi pronta a tornare in tv: per lei un ruolo tutto nuovo

Antonella Fiordelisi potrebbe tornare a Pechino Express, questa volta però non con lo zaino in spalla per affrontare la gara, ma in una veste completamente diversa.

Secondo quanto rivelato dall’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni, all’influencer ed ex schermitrice salernitana sarebbe stato proposto il ruolo di inviata del reality di Sky. Al momento si tratta di un’indiscrezione e non è arrivata alcuna conferma ufficiale, ma per Fiordelisi rappresenterebbe un passo importante nel suo percorso televisivo: da concorrente di reality a possibile presenza nel cast della conduzione.

Gli inizi in tv e Temptation Island

Classe 1998, nata a Salerno, Antonella Fiordelisi si fa conoscere inizialmente soprattutto per la sua attività sportiva. Pratica scherma a livello agonistico e arriva anche a vestire la maglia della Nazionale italiana. Parallelamente muove i primi passi nel mondo della moda e dei social. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

La notorietà televisiva cresce nel 2017, quando partecipa a Temptation Island nel ruolo di tentatrice. Nello stesso periodo appare in diversi programmi televisivi, tra cui Domenica Live, La Domenica Sportiva, Caduta Libera e Avanti un altro.

Negli anni successivi Fiordelisi consolida la propria popolarità sui social e diventa anche protagonista delle cronache rosa. Nel 2021 arriva un'altra esperienza televisiva con Scherzi a parte.

Il Grande Fratello Vip e la grande popolarità

La vera svolta arriva nel settembre del 2022, con l'ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini.

Fiordelisi diventa una delle concorrenti più discusse e seguite dell'edizione. La sua permanenza nel reality è segnata anche dalla relazione con Edoardo Donnamaria, nata proprio davanti alle telecamere e proseguita per alcuni mesi dopo la conclusione del programma.

L'esperienza al GF Vip, al di là delle polemiche e delle dinamiche sentimentali, le consente di raggiungere un pubblico molto più ampio e di diventare uno dei personaggi social più riconoscibili usciti dalle ultime stagioni del reality di Canale 5.

A Pechino Express con Estefania Bernal

Nel 2024 arriva probabilmente l'esperienza televisiva che maggiormente contribuisce a mostrare un lato diverso di Antonella Fiordelisi.

Partecipa a Pechino Express – La Rotta del Dragone insieme all'amica e modella argentina Estefania Bernal. Le due formano la coppia delle Italia Argentina e riescono ad arrivare fino alla finalissima, chiudendo l'avventura al secondo posto, alle spalle dei Pasticcieri Damiano e Massimiliano Carrara.

Durante il viaggio Fiordelisi mette in evidenza soprattutto competitività, resistenza fisica e capacità di adattamento, riuscendo anche a conquistare una parte di pubblico che fino a quel momento la conosceva soprattutto per le vicende legate al Grande Fratello Vip e al gossip.

La stessa Antonella, al termine dell'esperienza, aveva spiegato come Pechino Express fosse stato per lei un vero percorso di crescita personale, capace di farle apprezzare maggiormente le piccole cose e i rapporti umani.

La storia e la rottura con Giulio Fratini

Sul fronte sentimentale, nell’ultimo anno Antonella Fiordelisi è stata legata all'imprenditore toscano Giulio Fratini. La relazione era diventata pubblica nel marzo 2025, quando l'influencer aveva condiviso le immagini di una romantica vacanza alle Maldive.

La storia è però terminata nel 2026. Dopo settimane di indiscrezioni, Fiordelisi ha lasciato intendere sui social che la separazione non sarebbe stata indolore, precisando inoltre che sarebbe stata lei a decidere di interrompere il rapporto perché la relazione non le andava più bene.

Una parentesi sentimentale ormai chiusa, mentre professionalmente potrebbero aprirsi nuovi scenari.

Da concorrente a inviata: Antonella pronta al salto?

Ed è proprio Pechino Express che potrebbe rappresentare una nuova tappa della sua carriera.

Secondo l'indiscrezione, infatti, Antonella Fiordelisi avrebbe ricevuto una proposta per diventare inviata del programma. Un ruolo che le consentirebbe di sfruttare la conoscenza diretta del format maturata durante l'edizione del 2024, quando affrontò in prima persona prove, autostop, ricerca di ospitalità e difficoltà del viaggio.