Uomini e Donne, Tinì Cansino verso l'addio: una nuova opinionista al fianco di Tina e Gianni

Uomini e Donne si prepara a riaprire le porte dello studio di Maria De Filippi. La nuova stagione del dating show di Canale 5 comincia a prendere forma e l'attenzione è già concentrata sui protagonisti che animeranno il Trono Classico e il Trono Over.

Secondo le anticipazioni diffuse da Lorenzo Pugnaloni, le prime registrazioni della nuova edizione sono previste oggi, giovedì 27 agosto, mentre il ritorno del programma in televisione dovrebbe avvenire lunedì 21 settembre.

Ma le novità potrebbero riguardare anche gli opinionisti. Stando alle ultime indiscrezioni rilanciate dallo stesso Pugnaloni, accanto a Tina Cipollari e Gianni Sperti dovrebbe esserci un nuovo volto, mentre Tinì Cansino potrebbe lasciare il programma.

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Restano invece ancora da scoprire i nomi ufficiali dei nuovi tronisti e soprattutto quali protagonisti del Trono Over torneranno nello studio dopo la pausa estiva.

Gemma Galgani pronta a tornare nel Trono Over

Tra le presenze che sembrano avere maggiori possibilità di essere confermate c'è ancora una volta Gemma Galgani, ormai uno dei volti simbolo di Uomini e Donne.

Dopo un'altra stagione caratterizzata da conoscenze, speranze e delusioni sentimentali, la dama torinese potrebbe rimettersi in gioco alla ricerca di un uomo capace di conquistarla.

Tra i possibili ritorni vengono indicati anche Barbara De Santi e Gloria Nicoletti, entrambe protagoniste della scorsa edizione.

Da verificare, invece, la presenza di Mario Lenti, tornato nello studio nella parte finale della stagione ma ancora incerto sulla possibilità di proseguire l'esperienza televisiva. Potrebbe rivedersi anche Cristina Tenuta, mentre sembrerebbero più ridotte le possibilità di un ritorno stabile di Riccardo Guarnieri.

Trono Classico, Soraya Sabetta e Francesca Coppola tra le candidate

La curiosità maggiore riguarda inevitabilmente i nuovi protagonisti del Trono Classico. Tra i nomi circolati nelle ultime settimane c'è quello di Soraya Sabetta, nuovamente single dopo la conclusione della relazione con Cristian Mascolino.

Soraya sarebbe stata contattata dalla produzione insieme a Francesca Coppola. Al momento, però, si tratterebbe soltanto di contatti preliminari e non ci sono conferme sulla loro effettiva presenza sul trono.

Un altro nome accostato al programma è quello di Matteo Stratoti, già conosciuto dal pubblico di Uomini e Donne per essere stato corteggiatore di Sara Gaudenzi. Dopo aver escluso una partecipazione a Temptation Island come tentatore, per lui potrebbe aprirsi una nuova opportunità proprio nello studio di Maria De Filippi.

Grazia Kendi dal Grande Fratello a Uomini e Donne?

Ma il nome che potrebbe suscitare maggiore curiosità è quello di Grazia Kendi. L'ex concorrente dell'ultima edizione Nip del Grande Fratello sarebbe infatti entrata nel toto-nomi per il nuovo Trono Classico.

Ad alimentare le indiscrezioni è stata anche la recente rottura con Mattia Scudieri, diventata pubblica attraverso gli sfoghi di Grazia e le successive reazioni social dell'ex fidanzato.

La fine della relazione ha inevitabilmente acceso le voci su un possibile nuovo percorso sentimentale davanti alle telecamere di Canale 5. Per il momento, però, non ci sono conferme e l'ipotesi resta soltanto un'indiscrezione.

Come accade ogni anno, Maria De Filippi e la produzione mantengono il massimo riserbo sulle scelte definitive. Le registrazioni al via oggi potrebbero quindi fornire le prime risposte: chi occuperà le ambite poltrone rosse del Trono Classico e quali protagonisti del Trono Over torneranno a cercare l'amore?