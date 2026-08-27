Uomini e Donne, Giovanni Grazioso avvistato negli studi Mediaset: svelato il motivo, c'entra il trono

Dopo essere stato uno dei protagonisti più discussi di Temptation Island 2026, per Giovanni Grazioso sarebbe già pronta una nuova avventura televisiva. Questa volta, però, niente falò di confronto o vita nella Casa del Grande Fratello: il 31enne catanese sarebbe pronto a sedersi sul trono di Uomini e Donne.

Giovanni Grazioso sul trono di Uomini e Donne

A rilanciare l'indiscrezione, presentandola come ormai certa, è stata nelle ultime ore la pagina Trashdeisocial: l'ex fidanzato di Sabrina Soussi sarebbe uno dei nuovi tronisti del dating show di Maria De Filippi.

Una notizia che, se confermata ufficialmente dal programma, metterebbe fine alle voci circolate nelle ultime settimane su un possibile ingresso di Giovanni al Grande Fratello.

Grazioso si è fatto conoscere dal grande pubblico proprio durante l'ultima edizione di Temptation Island, condotta da Filippo Bisciglia, diventando rapidamente uno dei personaggi più commentati sui social. La sua storia con Sabrina Soussi e quanto accaduto nel villaggio hanno attirato l'attenzione degli spettatori, alimentando anche le indiscrezioni sul suo futuro televisivo.

L'avvistamento negli studi Mediaset e il provino

A far pensare inizialmente al Grande Fratello era stato anche un particolare: Giovanni era stato avvistato negli studi Mediaset. Una presenza che aveva immediatamente fatto partire i rumor su un possibile provino per entrare nella Casa più spiata d'Italia.

Secondo le nuove indiscrezioni, però, il motivo sarebbe stato un altro. Grazioso si sarebbe recato negli studi per sostenere il provino da tronista di Uomini e Donne, poi andato a buon fine.

Niente Porta Rossa, dunque. Il futuro televisivo dell'ex protagonista di Temptation Island dovrebbe essere sulla celebre sedia rossa del programma pomeridiano di Canale 5.

Una seconda occasione per trovare l'amore

Per Giovanni Grazioso si aprirebbe così un capitolo completamente diverso. Dopo una trasmissione nella quale la sua relazione è stata sottoposta alla prova delle tentazioni, a Uomini e Donne sarà lui a conoscere le corteggiatrici e, eventualmente, a scegliere la persona con cui provare a costruire una nuova storia.

Un passaggio da Temptation Island a Uomini e Donne che promette di riaccendere immediatamente l'attenzione del pubblico sul 31enne siciliano, pronto a rimettersi in gioco davanti alle telecamere.