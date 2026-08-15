GF Vip, Lucia Ilardo senza filtri sugli ex: «Rosario? Gli scheletri vengono fuori». Poi la verità su Renato

Lucia Ilardo torna a parlare del suo passato sentimentale e lo fa senza evitare i temi più delicati. L’ex protagonista del Grande Fratello Vip, intervistata dal settimanale Mio, ha ripercorso gli ultimi mesi della sua vita, soffermandosi in particolare sui rapporti con Rosario Guglielmi e Renato Biancardi.

Due storie diverse, ma entrambe accompagnate da dichiarazioni destinate ad alimentare curiosità e interrogativi. Se nei confronti di Rosario arriva una vera e propria stoccata, sulla rottura con Renato l’ex gieffina lascia intendere che non tutto sia stato ancora raccontato.

Rosario Guglielmi verso il Grande Fratello Vip? La frecciata di Lucia

Il nome di Rosario Guglielmi è stato più volte accostato alla prossima edizione del Grande Fratello Vip. Un'eventualità sulla quale Lucia non esprime alcuna contrarietà. Anzi, gli augura di poter cogliere l'occasione che, a suo dire, desidererebbe da tempo.

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Subito dopo, però, cambia il tono.

«Penso che finalmente potrebbe ottenere quello che desidera da tempo. Gli auguro di vivere questa opportunità nel modo migliore possibile, ma dovrebbe ricordarsi che all’interno della Casa del Grande Fratello è molto difficile nascondere qualcosa: prima o poi tutti gli scheletri nell’armadio vengono fuori».

Lucia non spiega a quali “scheletri” faccia riferimento, lasciando così aperta la porta alle interpretazioni. Ancora più significativa è la raccomandazione che rivolge all'ex nel caso in cui dovesse realmente entrare nella Casa.

«Il consiglio che gli darei è quello di affrontare il percorso cercando di essere, almeno questa volta, il più sincero e autentico possibile. Altrimenti potrebbe accadere che determinate verità emergano attraverso qualcun altro al posto suo».

Lucia Ilardo e la rottura con Renato Biancardi

Nel corso dell'intervista, Lucia Ilardo affronta anche un altro capitolo della sua vita privata: la fine della relazione con Renato Biancardi, nata durante la permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip.

Un rapporto iniziato sotto gli occhi delle telecamere e proseguito fuori dal reality, ma che non ha avuto il finale sperato. Lucia non rinnega ciò che ha provato e vissuto durante il programma, anche se lascia intendere che lontano dalle telecamere siano emersi problemi che hanno cambiato gli equilibri della coppia.

Sui motivi della separazione, tuttavia, sceglie di non raccontare tutto in prima persona.

«Ci sono alcune cose che probabilmente andrebbero dette e chiarite. Credo, però, che dovrebbe essere lui, con onestà, a raccontarle e ad assumersi la responsabilità delle proprie scelte».