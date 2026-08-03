Mediaset, quando iniziano i programmi più attesi: GF Vip, Verissimo, Uomini e Donne, fiction e talk show

Archiviata la programmazione estiva, Mediaset è pronta a inaugurare la nuova stagione televisiva con un'offerta che punta su informazione, fiction, intrattenimento e reality. L'azienda guidata da Pier Silvio Berlusconi conferma i suoi volti più popolari e introduce alcune novità destinate ad arricchire i palinsesti di Canale 5, Rete 4 e Italia 1.

Canale 5 riparte con i programmi storici

La prima a tornare in onda sarà l'informazione del mattino. Da lunedì 14 settembre rientreranno Federica Panicucci e Francesco Vecchi alla conduzione di Mattino Cinque, dopo la pausa estiva coperta da Morning News.

Il 7 settembre toccherà invece a Gianluigi Nuzzi, che riprenderà il timone di Dentro la Notizia, mentre il weekend del 19 settembre segnerà il ritorno di Silvia Toffanin con la nuova stagione di Verissimo, confermato nel doppio appuntamento del sabato e della domenica.

Le fiction: Vanessa Incontrada protagonista assoluta

La fiction resta uno dei pilastri dell'offerta Mediaset e vede Vanessa Incontrada protagonista di due produzioni. L'attrice sarà nel cast di Erica – Una detective per caso, dove affiancherà Francesco Scianna, e successivamente in Un mondo bellissimo, intenso dramma familiare diretto da Monica Vullo con Ettore Bassi.

Tra gli appuntamenti più attesi figura anche Il mio nome è Carlo, film tv dedicato a Carlo Acutis e diretto da Giacomo Campiotti, con Samuele Carrino, Lucia Mascino e Flavio Parenti. La messa in onda è prevista per il 12 ottobre, in occasione del ventesimo anniversario della scomparsa del giovane santo.

Spazio anche ai grandi ritorni con Sabrina Ferilli, che riprenderà il ruolo della protagonista nella seconda stagione di A testa alta - Il coraggio di una madre, e con Can Yaman, impegnato nel thriller internazionale Il labirinto delle farfalle.

Debutteranno inoltre la terza stagione di Viola come il mare, con Francesca Chillemi e il nuovo protagonista Rodrigo Guirao Díaz, Una nuova vita 2 con Anna Valle, Madre Terra - Il segreto delle origini, diretta da Cinzia TH Torrini, con Cristiano Caccamo ed Elda Scarnecchia, oltre alla nuova serie Alex Bravo - Poliziotto a modo suo, interpretata da Marco Bocci.

A completare il palinsesto ci saranno anche le nuove produzioni turche L'erede e Racconto di una notte.

Rete 4 riparte già dal 28 agosto

Sarà Rete 4 ad aprire ufficialmente la stagione autunnale. Il primo programma a tornare sarà Quarto Grado, con Gianluigi Nuzzi, in onda dal 28 agosto.

Nei giorni successivi rientreranno anche 4 di Sera con Paolo Del Debbio, È sempre Cartabianca di Bianca Berlinguer, Dritto e Rovescio, Realpolitik con Tommaso Labate e Quarta Repubblica condotto da Nicola Porro.

Più avanti, dal 27 settembre, tornerà anche Mario Giordano con Fuori dal Coro, dopo la conclusione dello speciale Giganti, firmato da Toni Capuozzo.

L'arrivo di Milo Infante

Tra le principali novità della stagione spicca l'ingresso di Milo Infante, che lascia la Rai per approdare a Mediaset.

Dal 24 agosto sarà protagonista di un doppio appuntamento: un programma mattutino su Rete 4 e, per due settimane, una striscia pomeridiana su Canale 5 dal titolo Verità Nascoste – Il Diario. Dal 1° settembre condurrà invece il nuovo approfondimento serale Verità Nascoste.

Maria De Filippi resta il punto di forza del prime time

Anche nella stagione 2026-2027 il volto simbolo dell'intrattenimento sarà Maria De Filippi.

In autunno torneranno Tú sí que vales e Uomini e Donne, mentre nel corso del 2027 saranno riproposti C'è posta per te, Amici e Temptation Island. Confermato inoltre This is me, realizzato insieme a Silvia Toffanin.

Show, comicità e grandi eventi

Tra gli appuntamenti speciali figura il ritorno di Giorgio Panariello con Torno a Natale, show destinato a diventare un appuntamento fisso delle festività. Spazio anche allo spettacolo con Gigi e Vanessa insieme, che vedrà sul palco Gigi D'Alessio e Vanessa Incontrada, oltre al nuovo programma di Pio e Amedeo.

Confermati anche Zelig, affidato a Michelle Hunziker, affiancata da Ale e Franz, il ritorno di Scherzi a parte e il doppio appuntamento annuale con Tim Battiti Live.

Reality: Ilary Blasi guida il Grande Fratello Vip

Sul fronte dei reality, Ilary Blasi tornerà a condurre il Grande Fratello Vip. In studio ci saranno Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, che sarà presente anche nella prossima edizione de L'Isola dei Famosi, con Alvin inviato dall'Honduras (o dalle Filippine, secondo il nuovo format annunciato).

Tra le novità debutterà inoltre El Desafío, format internazionale basato su spettacolari prove fisiche e mentali.

Game show sempre protagonisti

La fascia preserale continuerà a puntare sui quiz. Gerry Scotti resterà il volto di riferimento con La Ruota della Fortuna, mentre si alterneranno Avanti un altro!, The Wall e Caduta libera, nuovamente in onda dal 7 settembre.

Novità assoluta sarà Michelle Hunziker alla conduzione de Il club dell'1%, mentre l'azienda valuta il ritorno di due storici game show come Ok, il prezzo è giusto! e Passaparola.

Italia 1 punta sui blockbuster

Per Italia 1 la strategia resta quella di coniugare informazione, comicità e grande cinema.

Saranno confermati Le Iene, Inside, Zelig On e Sarabanda Celebrity, mentre la programmazione cinematografica porterà in prima visione alcuni dei maggiori successi internazionali, tra cui Dune - Parte Due, Mission: Impossible - The Final Reckoning, Cattivissimo me 4, Wonka, Wicked e Twisters.