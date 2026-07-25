Temptation Island, Cristian e il lavoro nell'azienda della famiglia di Soraya: cosa è successo dopo la rottura

Tra le coppie che hanno maggiormente catalizzato l'attenzione del pubblico di Temptation Island 2026, quella formata da Cristian Mascolino e Soraya Sabetta è stata senza dubbio una delle più discusse. Il loro percorso nel reality dei sentimenti si è concluso con una rottura definitiva, ma a distanza di settimane continuano a emergere nuovi dettagli sulla loro vita dopo il programma.

Oltre alle rispettive situazioni sentimentali, a incuriosire i fan è soprattutto un aspetto: Cristian lavora ancora nell'azienda della famiglia di Soraya?

La rottura a Temptation Island e le nuove strade dei due ex

Secondo le anticipazioni diffuse da Lorenzo Pugnaloni, Cristian e Soraya hanno lasciato Temptation Island 2026 separati, mettendo definitivamente fine alla loro relazione.

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Terminata l'esperienza televisiva, Cristian avrebbe deciso di approfondire la conoscenza con la tentatrice Flavia Punzo, conosciuta proprio all'interno del villaggio. Stando a quanto riportato da LolloMagazine, i due si sarebbero incontrati in diverse occasioni, anche a Napoli, città della single, scegliendo però di mantenere un basso profilo per evitare di essere fotografati insieme prima della messa in onda delle puntate.

Diversa, invece, la scelta di Soraya. Nonostante il tentatore Dimitri Hristov abbia provato a ricontattarla per dare seguito al rapporto nato durante il programma, la giovane avrebbe preferito non proseguire quella conoscenza, decidendo almeno per il momento di restare single.

Cristian lavora ancora nell'azienda della famiglia di Soraya?

È questa una delle domande che più spesso circola sui social e tra gli appassionati del programma.

Secondo quanto riferito in esclusiva da LolloMagazine, Cristian continua a lavorare regolarmente nell'azienda della famiglia della sua ex fidanzata.

Per chiarire la situazione, la testata avrebbe raccolto conferme da persone vicine ai due ex protagonisti, secondo cui la fine della relazione sentimentale non avrebbe avuto alcuna conseguenza sul piano professionale.

L'ex concorrente di Temptation Island, infatti, non sarebbe stato allontanato dall'azienda e non avrebbe neppure deciso di lasciare spontaneamente il proprio posto di lavoro.

Rapporti sereni con la famiglia di Soraya

Le indiscrezioni parlano anche di rapporti rimasti distesi tra Cristian e la famiglia di Soraya.

Nonostante la fine della storia d'amore, non ci sarebbero stati contrasti tali da compromettere il rapporto professionale costruito negli anni. Il clima, secondo le fonti citate, sarebbe rimasto sereno e improntato al rispetto reciproco.