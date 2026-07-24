Temptation Island, la famiglia di Giovanni contro Sabrina: "Comportamenti inaccettabili"

La sesta puntata di Temptation Island 2026 ha segnato uno dei momenti più tesi dell'edizione. Al centro della serata ancora una volta la coppia formata da Sabrina Soussi e Giovanni Grazioso, protagonista di un percorso sempre più turbolento all'interno del reality di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia.

Dopo settimane di incomprensioni e due falò di confronto rifiutati da Sabrina, il rapporto tra i due sembra ormai giunto al punto di non ritorno.

Giovanni si avvicina alla single Elisa

Dopo l'ennesimo rifiuto della fidanzata di incontrarlo al falò, Giovanni Grazioso ha deciso di vivere l'esperienza con maggiore leggerezza: «Ora che lei mi ha rifiutato, devo lasciarmi andare di più»

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Da quel momento il ragazzo ha trascorso sempre più tempo con la single Elisa, tra confidenze, abbracci e momenti di complicità che non sono passati inosservati.

La reazione di Sabrina: "Sono vendicativa"

Le immagini viste nel capanno hanno provocato una reazione molto forte in Sabrina Soussi, che ha perso il controllo davanti ai filmati del fidanzato.

«Fa schifo. Io sicuramente ho sbagliato in alcuni atteggiamenti, mi sono lasciata andare e mi sono goduta di più questa esperienza. Ma non mi sono permessa di chiudermi in bagno con Lory o di alludere a qualcosa. Sono vendicativa, ora farò quello che mi sento di fare al 101 per cento».

Successivamente ha rincarato la dose: «Lo vedo ridicolo perché non è sincero. Ora mi lascerò andare di più. Fino ad ora mi sono trattenuta, ma vedendo la sua reazione provo fastidio».

Il tentativo di baciare il single Lory

Dopo aver assistito alle immagini del compagno con Elisa, Sabrina ha deciso di avvicinarsi ulteriormente al single Lory.

Nel corso della puntata la ragazza è arrivata persino a chiedergli esplicitamente un bacio, ma il tentatore ha preferito fermarsi, evitando che la situazione degenerasse.

Quando ha visto quelle immagini, Giovanni ha reagito con evidente nervosismo: «Di me se ne sta fregando. Lei è concentrata solo ad avere risposte su di lui. Sta cercando in tutti i modi di farmi esaurire», ha commentato.

Il web si schiera dalla parte di Giovanni

Come spesso accade dopo la messa in onda del programma, i social si sono riempiti di commenti. Su X numerosi utenti hanno espresso solidarietà nei confronti di Giovanni Grazioso, giudicando eccessiva la reazione della fidanzata e sottolineando una presunta incoerenza nel suo comportamento. Molti ricordano infatti che, nei giorni precedenti, Sabrina aveva definito il fidanzato un "ragazzino" troppo condizionato dal giudizio della madre.

Secondo diverse indiscrezioni circolate online dopo la puntata, la giovane avrebbe inoltre disattivato il proprio profilo Instagram in seguito alle numerose critiche ricevute dagli utenti.

La famiglia di Giovanni non approva Sabrina

A far discutere è anche un retroscena riportato dall'esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni nella sua newsletter.

Secondo quanto riferito da una fonte vicina alla famiglia di Giovanni Grazioso, i parenti del ragazzo non avrebbero gradito alcuni atteggiamenti tenuti da Sabrina durante il programma, manifestando forte disappunto per quanto visto in televisione.

Nel frattempo il giovane siciliano continua a riscuotere un notevole consenso anche fuori dal reality: il carretto di granite e brioche della sua famiglia, a Catania, sarebbe diventato meta di tanti fan desiderosi di incontrarlo e scattare una foto con lui.

Giovanni Grazioso verso il Grande Fratello Vip?

L'esperienza a Temptation Island 2026 potrebbe rappresentare soltanto l'inizio del percorso televisivo di Giovanni Grazioso.

Secondo le indiscrezioni rilanciate da Lorenzo Pugnaloni, il giovane sarebbe tra i profili osservati dagli autori del Grande Fratello Vip in vista della prossima edizione.

Al momento non esistono conferme ufficiali da parte di Mediaset, ma il suo nome viene accostato a quello di Gabriele Govoni, altro volto particolarmente apprezzato dell'attuale stagione di Temptation Island.

Se le indiscrezioni dovessero trovare conferma, Giovanni potrebbe presto ritrovarsi tra i protagonisti del reality autunnale, tornando sul piccolo schermo dopo il successo ottenuto nel villaggio dei sentimenti.