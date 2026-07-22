Temptation Island: Diamante chiede a Bernadette di sposarlo, cosa succede al falò di Iris e Andrea

L'edizione 2026 di Temptation Island continua a regalare colpi di scena. Dopo il clamoroso falò di confronto a tre con la presenza della tentatrice, il reality condotto da Filippo Bisciglia si prepara a scrivere una pagina inedita della sua storia: la prima proposta di matrimonio all'interno del programma.

Secondo le anticipazioni pubblicate da Dagospia, protagonista della sorpresa sarà Diamante Crispino, che avrebbe deciso di chiedere la mano della fidanzata Bernadette Cinquegrana, coinvolgendo direttamente la produzione del reality.

Diamante vuole sposare Bernadette: la svolta dopo l'incontro con la tentatrice

La coppia composta da Diamante Crispino e Bernadette Cinquegrana farà il suo ingresso nel programma proprio nella puntata in onda questa sera. Il loro percorso, però, partirà subito con emozioni forti.

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Stando alle indiscrezioni, Diamante avrebbe inizialmente manifestato diversi dubbi sul futuro della relazione, arrivando a mettere in discussione la possibilità di continuare la storia con la fidanzata.

Paradossalmente, sarebbe stato proprio un aperitivo con una delle single del villaggio a fargli capire quanto sia importante Bernadette nella sua vita. Da quel momento avrebbe maturato la convinzione di voler compiere il grande passo.

La prima richiesta di matrimonio nella storia di Temptation Island

L'idea di Diamante non sarebbe rimasta soltanto un desiderio. Il fidanzato avrebbe infatti chiesto alla produzione di Temptation Island di organizzare una vera e propria proposta di matrimonio.

Se confermato, si tratterebbe di un momento storico per il programma di Canale 5, che nelle passate edizioni ha raccontato separazioni, tradimenti, riconciliazioni e falò infuocati, ma mai una richiesta ufficiale di matrimonio.

Bernadette scopre i dubbi del fidanzato

La romantica sorpresa, però, rischia di complicarsi.

Nel corso della puntata, Filippo Bisciglia inviterà infatti Bernadette a visionare un filmato nel quale Diamante, durante l'incontro con una tentatrice, esprime le proprie incertezze sulla relazione. Le immagini lasceranno la ragazza profondamente spiazzata e metteranno in discussione tutto ciò che pensava del fidanzato.

Il finale della puntata dovrebbe lasciare il pubblico con il fiato sospeso: Diamante sarà pronto a inginocchiarsi con l'anello, mentre Bernadette, ancora scossa dalle immagini appena viste, dovrà decidere se ascoltare il cuore o lasciarsi condizionare dai dubbi emersi nel villaggio.

Andrea e Iris escono insieme dal reality

Se la storia di Diamante e Bernadette resterà in sospeso fino al prossimo appuntamento, nella puntata di questa sera arriverà invece la conclusione del percorso di Andrea Petraroli e Iris De Lorenzo.

Secondo quanto anticipato da Dagospia, i due affronteranno il falò di confronto finale con un epilogo positivo. Andrea prometterà di cambiare atteggiamento e di dimostrare concretamente di aver compreso gli errori commessi durante la relazione.

Iris, dopo aver riflettuto a lungo, deciderà di concedergli una seconda possibilità. La coppia lascerà così Temptation Island insieme, con la speranza di ricostruire il proprio rapporto dopo settimane di tensioni e confronti.