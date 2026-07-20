Grazia Kendi, ritorno social dopo il momento difficile: il post e i segnali sul rapporto con Mattia Scudieri

Dopo una settimana di silenzio, Grazia Kendi è tornata su Instagram con un lungo e sentito messaggio rivolto ai suoi follower. L'ex protagonista del Grande Fratello ha raccontato il momento di fragilità vissuto nelle ultime settimane, spiegando le ragioni che l'hanno spinta ad allontanarsi temporaneamente dai social network.

Il suo ritorno arriva in un momento in cui erano circolate numerose indiscrezioni su una presunta crisi con il compagno Mattia Scudieri, alimentate anche da alcune segnalazioni riguardanti un presunto avvicinamento dell'ex gieffino a un'altra ragazza.

Il messaggio di Grazia Kendi: “Avevo bisogno di fermarmi”

Nel lungo post pubblicato su Instagram, Grazia Kendi ha confessato di aver sottovalutato l'impatto che i commenti ricevuti sui social stavano avendo sul suo equilibrio personale.

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"Una settimana fa vi ho detto che non stavo bene e che avevo bisogno di prendermi una pausa. Ripensandoci, forse avrei dovuto farlo molto prima. Quando inizi a esporti sui social pensi che il giudizio non ti toccherà mai. Ti dici: 'Fa parte del gioco'. Poi, però, inizi a leggere un commento, poi un altro, poi cento".

Le conseguenze nella vita privata

L'ex concorrente del Grande Fratello ha spiegato che quel malessere non si è limitato ai social, ma ha iniziato a riflettersi anche nei rapporti con le persone a lei più care.

"Ho iniziato a rispondere male alle persone che amo. A chi mi stava vicino, a chi cercava solo di aiutarmi. Ero sempre nervosa, sempre sulla difensiva, piena di insicurezze e paranoie. Mi stavo chiudendo in me stessa e, senza volerlo, stavo facendo pagare il prezzo del mio malessere proprio a chi non aveva nessuna colpa: le persone che mi amano davvero".

La decisione di ripartire: “Non voglio più dare questo potere agli altri”

Nel finale del messaggio, l'influencer ha spiegato di voler affrontare il futuro con un atteggiamento diverso, senza lasciare che il giudizio degli utenti condizioni la sua serenità.

"Non perché da oggi i commenti non mi faranno più male, ma perché ho deciso di non permettere più che abbiano il potere di trasformarmi nella persona che non voglio essere. Sono sempre stata buona, forte e sicura di me. Non voglio che questo cambi".

Il like di Mattia Scudieri riaccende le speranze dei fan

Oltre al contenuto del post, i fan hanno notato un dettaglio che potrebbe avere un significato importante.

Tra i "Mi piace" comparsi sotto il messaggio di Grazia Kendi è infatti spuntato anche quello di Mattia Scudieri, un gesto che molti utenti hanno interpretato come un segnale distensivo.

Nelle ore precedenti, inoltre, era stata proprio Grazia Kendi a mettere "like" a un carosello fotografico pubblicato dall'ex gieffino, dando vita a un reciproco scambio di apprezzamenti social che non è passato inosservato.

Crisi superata? Per ora nessuna conferma

Al momento né Grazia Kendi né Mattia Scudieri hanno commentato direttamente le voci circolate negli ultimi giorni sulla loro relazione.

I reciproci like sembrano però allontanare, almeno in parte, le indiscrezioni che parlavano di una possibile rottura. Resta comunque da capire se si tratti soltanto di un gesto di affetto reciproco o del segnale di un rapporto che continua nonostante le recenti difficoltà.

Per avere certezze bisognerà attendere eventuali dichiarazioni dei diretti interessati, ma il ritorno social di Grazia Kendi rappresenta già un primo passo verso una ritrovata serenità.