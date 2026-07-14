Dimitri Hristov, chi è il tentatore che ha conquistato Soraya Sabetta a Temptation Island

Tra i protagonisti più discussi dell'attuale edizione di Temptation Island c'è senza dubbio Dimitri Hristov, il tentatore che ha attirato l'attenzione di Soraya Sabetta. Moro, tatuato, fisico atletico e accento romano, Dimitri è riuscito a ritagliarsi un ruolo centrale nel reality grazie al rapporto sempre più stretto con la fidanzata di Cristian Mascolino.

Chi è Dimitri Hristov, il tentatore di Temptation Island

Dimitri Hristov è uno dei tentatori dell'edizione in corso di Temptation Island, ma al di fuori del programma resta una figura estremamente riservata.

Come riportato dai colleghi di Biccy, prima della messa in onda, il suo profilo Instagram era @Dimitri__DH, un account privato con poche centinaia di follower che è stato disattivato poco dopo che il cast ufficiale è stato reso noto. Successivamente ha aperto un nuovo profilo, @DimitriHri, verificato con la spunta blu, ma ancora privo di contenuti pubblicati. Al momento sono presenti soltanto due storie in evidenza che lo mostrano all'interno di un camerino.

Argomenti temptation island

Sul web, invece, le informazioni personali sono molto limitate: non risultano profili pubblici su Facebook, TikTok o LinkedIn, segno di una scelta precisa di mantenere la propria vita privata lontana dai riflettori.

Le origini di Dimitri Hristov

Anche sulla biografia di Dimitri Hristov esistono poche certezze. Il cognome "Hristov" è di origine bulgara, motivo per cui è possibile che il tentatore abbia origini bulgare pur essendo cresciuto in Italia. Tuttavia, non sono disponibili conferme ufficiali sulla sua storia familiare.

Il rapporto tra Dimitri Hristov e Soraya Sabetta

Nel corso della quarta puntata di Temptation Island, Dimitri Hristov ha confessato a Soraya Sabetta di essersi affezionato a lei e di essere rimasto nel programma soprattutto per approfondire la loro conoscenza.

Il tentatore ha lasciato intendere che, qualora Soraya decidesse di chiudere definitivamente la relazione con Cristian Mascolino, sarebbe disposto a uscire dal villaggio insieme a lei.

Soraya, però, ha ammesso di sentirsi combattuta. Da una parte prova interesse per Dimitri, dall'altra si sente ancora in colpa nei confronti del fidanzato e ha dichiarato di avere paura di ciò che sta vivendo.

Le immagini mostrate durante il sesto capanno hanno evidenziato una forte complicità tra i due, alimentando le ipotesi del pubblico su un possibile finale insieme.

Chi sono Soraya Sabetta e Cristian Mascolino

Soraya Sabetta e Cristian Mascolino partecipano a Temptation Island dopo un anno e otto mesi di relazione, ormai attraversata da una profonda crisi.

È stata Soraya a scrivere al programma, spiegando che tra loro si è progressivamente spenta la complicità. Dopo aver interrotto la convivenza, la ragazza è tornata a vivere con i genitori e la coppia ha praticamente smesso di avere una vita intima.

Tra i motivi della crisi, Soraya sostiene che Cristian possa essere rimasto con lei anche per convenienza, considerando che lavora nell'azienda del padre della fidanzata e avrebbe beneficiato di alcune agevolazioni economiche grazie alla sua famiglia.

Alle difficoltà economiche si aggiungono caratteri e interessi molto diversi, elementi che hanno contribuito ad aumentare la distanza tra i due.

Come finirà il viaggio nei sentimenti di Soraya e Cristian?

Ma come terminerà il percorso di Soraya Sabetta e Cristian Mascolino? Stando a quanto rivelato da LolloMagazine, i due decideranno di separarsi al termine del viaggio nei sentimenti, e lui si avvicinerà alla single Flavia Punzo, con la quale continuerà a frequentarsi anche dopo il programma.