The 50, da Oriana Marzoli a Lucia Ilardo e Stefania Orlando: tutti i nomi in lizza per il cast

La seconda stagione di The 50 è stata confermata da Prime Video e gli autori sono già al lavoro per completare il cast dei 50 concorrenti che vivranno nel castello del Leone e si sfideranno nell'arena tra prove ed eliminazioni.

Nelle ultime settimane sono circolati moltissimi nomi di possibili protagonisti, ma ce n'è uno che, secondo le indiscrezioni, sembrerebbe essere già vicinissimo alla firma: Oriana Marzoli.

The 50, Oriana Marzoli potrebbe essere una delle concorrenti

L'ex protagonista del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini, durante una diretta Instagram con i suoi follower spagnoli e latinoamericani, ha rivelato che tornerà presto in Italia per partecipare a un nuovo reality show.

L'indizio ha immediatamente acceso le ipotesi tra i fan. Facendo due conti, infatti, le possibilità sembrano essere piuttosto limitate: una nuova edizione del Grande Fratello Vip non è ancora in produzione, The Traitors Italia è già stato registrato, mentre L'Isola dei Famosi è ormai alle battute finali.

Per questo motivo, il programma a cui potrebbe prendere parte sembrerebbe essere proprio The 50, le cui registrazioni sarebbero previste tra la fine di luglio e l'inizio di agosto.

Chi potrebbe entrare nel cast insieme a Oriana Marzoli

Se la partecipazione di Oriana Marzoli dovesse essere confermata, in molti si chiedono se nel cast potrebbero arrivare anche alcuni dei volti più legati al suo percorso televisivo.

Secondo le indiscrezioni, sarebbe stata contattata anche Lucia Ilardo. Di conseguenza, non è escluso che la produzione possa aver preso in considerazione anche alcuni dei personaggi a lei più vicini, come Rosario Guglielmi, Renato Biancardi e Raul Dumitras.

Gli altri nomi contattati per The 50

Tra i possibili concorrenti della seconda stagione figurerebbero anche Adriana Volpe, Alessandra Mussolini e Stefania Orlando, tre volti molto noti della televisione italiana.

Infine, secondo quanto riportato dall'esperta di gossip Deianira Marzano, la produzione avrebbe contattato anche Nicolò Ferrari, ex corteggiatore di Nilufar Addati a Uomini e Donne.

Al momento Prime Video non ha ancora annunciato il cast ufficiale della seconda edizione di The 50, ma le indiscrezioni continuano ad aumentare e nelle prossime settimane potrebbero arrivare le prime conferme sui concorrenti che entreranno nel castello del Leone.